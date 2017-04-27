台灣能否參與WHA 蔡英文：兩岸關係重要指標
蔡總統接受《路透》專訪時，呼籲中國國家主席習近平，不要受過去傳統思維與官僚體制限制，「展現格局、展現彈性，用不一樣的角度來看兩岸關係，讓兩岸在未來有不一樣的格局」。（資料照，總統府提供）
〔記者鍾麗華／台北報導〕世界衛生大會（WHA）即將召開，但我至今未收到邀請函，蔡總統今接受《路透》專訪時表示，「中國一直採取限制性作為」，她必須鄭重指出，今年台灣能否參與WHA，是兩岸關係上非常重要的指標，「如果中國的決策有所偏差，對兩岸關係的影響將會很大」。她呼籲中國國家主席習近平，不要受過去傳統思維與官僚體制限制，「展現格局、展現彈性，用不一樣的角度來看兩岸關係，讓兩岸在未來有不一樣的格局」。
蔡英文向習近平喊話 籲展現格局與彈性
蔡英文解釋，歷來台灣是以觀察員身分受邀參加WHA，WHO（世衛組織）是非政治性組織，關切的是全球每個國家人民的健康與衛生，台灣做為國際事務的積極參與者，有可以貢獻的地方。很多國家都支持台灣參與，且致函WHA，希望台灣能繼續參與。這不僅是台灣人民的期待，也得到國際社會共同支持。
對於中國在許多國際組織施加壓力，蔡英文指出，中國向來習慣於在世界上每個角落、用各種可能性來打壓台灣，這些作法有些不成功、有些迫於政治現實而有作用，幾乎已是制式的行為。她呼籲習近平應負擔起更大的責任來維持兩岸關係與區域穩定。
談到「李明哲案」，蔡總統說，台灣公民被逮捕，「我們不清楚他在中國所受到的待遇，是否有一個法治國家應有的透明性跟程序上的保護，這件事情或許對中國來講不是一件大事，但是對台灣卻是一件很大的事情」，台灣社會反應強烈，希望中國大陸在處理要格外謹慎，不要變成兩岸關係發展上的一個阻礙。
蔡總統解釋，若大陸處理不當，台灣民眾會感到不安，因為每天都有許多人往返兩岸，「如果安全及人權未受到中國當局妥善保障，這將嚴重傷害兩岸關係」。她要呼籲中國大陸謹慎而明快處理，不要讓台灣人不滿情緒一直增加。
被問到去年就職演說中的「未完成的答卷」，蔡英文說：「與其說沒有完成答卷，倒不如說雙方都面臨一個新的答卷，也期待中國大陸方面用不同的角度，來面對這張新的答卷。」
她強調，去年就職演講已盡最大善意，但在這段期間，感受不到對岸有決心要讓兩岸關係往前走。在過去一年，台灣謹守「維持現狀」的政治承諾，不挑釁，也沒有意外，在兩岸關係與區域關係上，做為一個和平穩定的貢獻者。
蔡總統也提到，在過去一年裡面，或許中國對台灣採取一些措施，但台灣還是冷靜以對，例如說對岸把觀光客減少，但即便面臨到這樣情況，我們也沒有惡言相向，反而去尋找更多觀光客的來源，發展更多商機，讓台灣整體的觀光產業能夠更多元，同時與很多國家建立更好關係。
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