蔡英文明外媒專訪 預計談及「李明哲案」

2017-04-26 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕有媒體指出，府方規畫總統蔡英文明（27）日將接受外國媒體專訪，內容可能談及近期社會、兩岸及國防議題，預計會談到「李明哲案」。

根據《ETtoday東森新聞雲》報導，蔡英文上任將滿一週年，總統府規劃明日上午接受《路透》專訪。而這一波專訪規畫，還包括預計在5月接受《BBC》專訪。

報導指出，據悉，在《路透》專訪談參資料準備的主題，有近期社會、兩岸、國防議題等，包括同性婚姻、年金改革、軍方高層異動，同時也預計會談到尚未落幕的「李明哲案」。