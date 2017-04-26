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白狼爆「立委靠軍公教賄選」 網友笑翻：高級反串！

2017-04-26  17:32

〔即時新聞／綜合報導〕中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂今日率眾到立法院外聲援反年改抗爭，並且嗆聲表示：「沒有軍公教的付出，裡面的立委哪來的錢買票？」這句話讓網路上一票網友笑翻，認為白狼真是「神一般的豬隊友」。

為反對年金改革、力挺退休軍公教，白狼竟語出驚人的表示：「今天沒有軍公教一輩子、這幾十年來的辛苦，就沒有台灣安定，沒有經濟發展，憑什麼可以賺大錢，憑什麼可以賄選。這些立法委員買票錢哪裡來的，哪個立委沒有買票，哪個立委沒有搞工程，自己賺多少錢，把財產先捐出來啊，一天到晚講破產。」

網友們在PTT八卦板上針對白狼這一席話進行討論，並且留言表示：「真的不是反串？」、「檢調還不行動」、「所以沒有軍公教就沒有買票跟賄選」、「笑死了」、「真的是神一般的豬隊友」、「今天是藍營誠實大賽嗎」、「難怪KMT以前都過半」、「原來你們立委都是買票來的啊」、「誠實豆沙包」、「我不要買票跟賄選，看來只能支持年改了」、「黑人問號臉」。

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  • 法院26日召開「公務人員退休撫卹法草案」公聽會，中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂帶領數十名群眾到立法院外抗議年改。（記者廖振輝攝）

    法院26日召開「公務人員退休撫卹法草案」公聽會，中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂帶領數十名群眾到立法院外抗議年改。（記者廖振輝攝）

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