前瞻宣傳、論述不足 蔡英文發火了！

2017-04-26 17:05

〔記者楊淳卉／台北報導〕不滿行政部門「前瞻基礎建設計畫」宣傳與論述不足，總統蔡英文發火了！

民進黨今下午召開中常會，邀政委吳宏謀針對前瞻建設之水環境建設進行報告，據與會者轉述，身兼黨主席的蔡英文會中特別要求行政部門、中央、地方「動起來」，讓人民瞭解前瞻計畫的論述與願景，蔡英文也提到，任何非理性杯葛，都會讓國家受到影響，希望朝野黨派一起努力。

據轉述，吳宏謀在中常會報告完畢後，蔡英文馬上詢問吳「你之前跟誰報告過？」但吳宏謀回應「第一次報告」，讓蔡英文大為光火，認為行政部門宣傳與論述不足，她也強調，希望不要讓人有民進黨只是倚靠人數優勢的感覺。

另有綠委轉述，前瞻計畫條例今快速於立院經濟聯席委員會初審過關，完全是預期之外，黨團原僅計畫提出停止程序發言、進入逐條審查。據轉述，會議主席邱議瑩也在中常會說明，當時是因國民黨失控，才擦槍走火。

也有綠委在會中表明困境，指立院處理前瞻計畫的時間被壓縮，加上國民黨杯葛，為了節省時間，綠委們在委員會都沒發言。

至於行政部門長期被指溝通不足的問題，也有綠委直指，前瞻計畫涉及範圍非常大，但「行政部門都沒有把東西都送來」，建議未來縣市首長可請縣市議員協助宣傳前瞻計畫，讓民眾理解前瞻計畫的內容與願景。