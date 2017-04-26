總統府資政吳澧培 現身民進黨前靜坐區

2017-04-26 15:52

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前民進黨主席林義雄推動成立的「人民作主教育基金會」今起於民進黨中央黨部外禁食、靜坐，呼籲立法院盡快讓公投法二、三讀。總統府資政吳澧培今天下午突然現身致意，靜坐十分鐘後離去，並未受訪。

民進黨外今天抗爭不斷，上午「人民作主教育基金會」開始接力禁食、靜坐16天。下午3時，政大地政系教授徐世榮、反南鐵東移全線自救會聯合會會長陳致曉等人則是召開記者會，抗議前瞻基建條例粗暴宣讀條文通過。

在公民團體召開記者會的同時，吳澧培今天下午3時15分左右走向人民作主基金會的禁食、靜坐區，並且一邊詢問媒體「林義雄在哪裡？」得知林義雄今天沒來後，則是走進帳篷，靜坐約十分鐘後離去。