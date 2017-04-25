鄭文燦斷肋骨還能唱歌？ 幕僚：為了公益強忍疼痛

2017-04-25 00:31

〔記者李信宏／桃園報導〕桃園市長鄭文燦19日上午到立法院參加前瞻建設計畫公聽會時，在場外遭反年金改革的民眾推擠衝撞，24日中午因身體不適而就醫檢查，骨科醫師診斷他的兩根肋骨骨折；事後，有藍營北市議員語多揶揄，質疑鄭文燦傷後竟仍到處趕場參加活動甚至上台高歌。

鄭文燦的幕僚、市府新聞處長張惇涵，昨天深夜11點多在臉書po文，他為鄭文燦抱屈，表示鄭文燦是為了公益才忍痛上台唱歌；張惇涵並說，鄭文燦再三提醒：不提告訴。

張惇涵個人臉書全文：

遇到暴力份子的蓄意衝撞的那一天，他是要去公聽會為桃園爭取預算，我也在現場。

要離開在等車的時候，「還好嗎？有沒有怎麼樣？」我這樣子問他。

他跟我說，有一點痛，沒事。同事要幫他安排去醫院檢查，他卻說不用，說排好的行程要繼續走，應該沒事。

老闆，總是逞強。

直到今天中午，實在痛得受不了，一去看醫生，才知道，原來是這樣。就醫後的第一個行程，是關西機場、南海電鐵、桃園機場、桃園捷運的四社破天荒合作。下車時，我本來想問他，身體還好嗎？

但我忍住了，因為，老闆，總是逞強。

前兩天，桃園的大事農博開幕，請了副總統到場，雨中風中，上千名貴賓雲集，他是地主，全程陪同參與，沒聽到喊痛，事後看來，笑容是硬擠出來的。

有些不是桃園的國民黨議員，轉貼了一則新聞，暗指怎麼可能傷這麼重還能上台。他們可能不知道，當天是為了公益，更是忍痛。

其實他們更不知道的，是這個人當市長之後，一天工作18小時，每天排15個以上的行程，365天全年無休。

當記者開始打爆我電話時，我跟他通了電話。

「惇涵，你一定要說的第一點是，我不提告。」他反覆地這樣跟我說，其實，不只一通電話。

一切如常，繼續奔忙，其實是像本能反應一樣。很多人不懂，可是跟在他身邊的幕僚懂，其實，桃園市民也懂。

因為，這就是他們這兩年多來，所看到的鄭文燦。

而此時此刻，他仍在我的面前，處理著公務。