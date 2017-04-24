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國民黨提案退回前瞻計畫 民進黨時力聯手否決

2017-04-24  15:53

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院經濟聯席委員會今審查「前瞻基礎建設特別條例草案」，立院國民黨團稍早提案要求前瞻條例「退回重議」，並提案變更議程，將今日議程改為邀請農委會、衛福部、環保署針對「戴奧辛毒蛋」事件提出專案報告。最後兩案皆在民進黨與時代力量立委聯手下被封殺。

藍委要求採「點名表決」，最後前瞻條例退回案在綠委、時力立委反對的42票、贊成17票下未通過；變更議程案則是反對42票、贊成18票未通過。

此外，綠委提案延長會議時間至詢答結束再行休息，藍委則提案今日會議在下午5點半就休息。最後在民進黨、時力支持下，通過今會議延長至詢答結束，再行休息。

朝野黨團今上午協商達成共識，今下午2點半先處理國民黨的變更議程案，處理完畢後，再進行前瞻條例的提案說明與詢答；朝野並共識今不進入逐條討論，也同意不干擾議事進行。

藍委今上午連番登記程序發言後，黨團總召廖國棟要求朝野立即協商，藍委並聚集主席台前舉牌高喊「前瞻亂搞，食安不保」「不顧食安、只要綁樁」等口號，提案要求退回重審、變更今日議程，但都被否決。

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  • 國民黨團總召廖國棟今早要求朝野立即協商，藍委並聚集主席台前舉牌高喊「前瞻亂搞，食安不保」「不顧食安、只要綁樁」等口號，提案要求退回重審、變更今日議程，但都被否決。（資料照，記者簡榮豐攝）

    國民黨團總召廖國棟今早要求朝野立即協商，藍委並聚集主席台前舉牌高喊「前瞻亂搞，食安不保」「不顧食安、只要綁樁」等口號，提案要求退回重審、變更今日議程，但都被否決。（資料照，記者簡榮豐攝）

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