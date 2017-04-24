| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
歸仁傳工人手捲入麵包機 醫師到場搶救中
 首頁 > 政治

藍營黨主席民調出爐！郝龍斌慘輸吳、柱八條街......

2017-04-24  15:17

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨主席選戰進入倒數階段，各方陣營正激烈廝殺。根據最新的2份民調顯示，黨主席洪秀柱目前暫居第一，與名列第二的前副總統吳敦義競爭激烈，前台北市長郝龍斌雖居第3名但數據上則是大幅落後。

根據《鏡傳媒》報導，這2份民調分別為前立法院長王金平辦公室以及洪秀柱陣營所做。王金平辦公室的民調數據顯示：洪秀柱支持度35%、吳敦義30%、郝龍斌9%；洪秀柱辦公室的民調數據則顯示：洪秀柱支持度40％、吳敦義30％、郝龍斌10%。而其餘三名黨主席參選人詹啟賢、潘維剛以及韓國瑜三人的民調數據皆在3%-10%之間徘徊。

2份名調的抽樣時間和結果都在4月1日至10日之間，抽樣對象是針對全國國民黨黨員進行、人數皆達1,033人

廣告
  • 分別由王金平陣營及洪秀柱陣營所做的兩份國民黨黨主席民調顯示，洪秀柱目前暫居第一、吳敦義緊追在後，郝龍斌則大幅落後。（資料照組合圖，左：記者黃耀徵攝，中：記者張嘉明攝，右：記者林欣漢攝）

    分別由王金平陣營及洪秀柱陣營所做的兩份國民黨黨主席民調顯示，洪秀柱目前暫居第一、吳敦義緊追在後，郝龍斌則大幅落後。（資料照組合圖，左：記者黃耀徵攝，中：記者張嘉明攝，右：記者林欣漢攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國民黨 民調 黨主席
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
蔬食✧泡菜蔬菜煎餅
養生餐✧紅麴炒飯
港式✧蠔油炒牛肉
古早味排骨這樣滷！
轉寄

標題：藍營黨主席民調出爐！郝龍斌慘輸吳、柱八條街......


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月24日‧星期一‧丁酉年三月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.