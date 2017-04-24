藍營黨主席民調出爐！郝龍斌慘輸吳、柱八條街......

2017-04-24 15:17

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨主席選戰進入倒數階段，各方陣營正激烈廝殺。根據最新的2份民調顯示，黨主席洪秀柱目前暫居第一，與名列第二的前副總統吳敦義競爭激烈，前台北市長郝龍斌雖居第3名但數據上則是大幅落後。

根據《鏡傳媒》報導，這2份民調分別為前立法院長王金平辦公室以及洪秀柱陣營所做。王金平辦公室的民調數據顯示：洪秀柱支持度35%、吳敦義30%、郝龍斌9%；洪秀柱辦公室的民調數據則顯示：洪秀柱支持度40％、吳敦義30％、郝龍斌10%。而其餘三名黨主席參選人詹啟賢、潘維剛以及韓國瑜三人的民調數據皆在3%-10%之間徘徊。

2份名調的抽樣時間和結果都在4月1日至10日之間，抽樣對象是針對全國國民黨黨員進行、人數皆達1,033人