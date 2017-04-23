要求藍營黨揆候選人表態！ 邱毅：別說兩面討好的話

邱毅呼籲選國民黨黨主席的6位候選人表態。（資料照，記者謝君臨攝）

2017-04-23 10:59

〔即時新聞／綜合報導〕台北市陽明山花鐘公園旁的蔣介石銅像昨被人發現遭砍頭，前立委邱毅呼籲選國民黨黨主席的6個大咖表態，並提醒這些人別想再說兩面討好的話，「過去8年聽多了，回想起來都覺得噁心！」

邱毅指出，前台北市議員李承龍砍八田與一銅像的頭，立馬就坦承自己行為，但砍了蔣介石銅像的頭的人，卻藏頭露尾不敢見人！邱毅認為，民進黨政府下的警察處理八田與一事件有專案小組，也限期破案，一副抓江洋大盜的模樣，但處理蔣介石事件，卻顯得輕描淡寫。

邱毅呼籲選國民黨黨主席的6位候選人表態，「千萬別再說那些各50板的屁話，什麼不該砍蔣介石銅像，也不該砍八田與一銅像，這些虛偽醬缸缺乏是非想兩面討好的話，過去八年真聽多了，現在回想起來都覺得噁心！」

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