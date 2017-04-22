蘇貞昌談年金改革 籲想想下一代

2017-04-22 18:05

〔記者賴筱桐／新北報導〕年金改革議題鬧得沸沸揚揚，行政院前院長蘇貞昌今天出席活動表示，台灣逐步走向民主成熟的社會，尊重每個人的意見，絕對不要使用暴力，也必須想到下一代的未來。

蘇貞昌指出，年金大家都希望越多越好，可是如果年金沒有將來性，有一天會面臨破產，「現在繳年金的年輕一代怎麼辦？」他說，不能只想到現在，要想到下一代的將來，才能一代傳一代。

蘇貞昌說，有時候忍耐一些、減一些，可以讓制度走久一點，大家互相體諒，改革過程若有人受到損害，不必把他醜化或講他不對，彼此互相忍耐、互相尊重，「我們只有一個國家、一個台灣」，為台灣加油。

對於新北市副市長侯友宜批執法過程是「政治凌駕專業」，蘇貞昌認為，基層警員執法非常辛苦，大家應該多體諒，「沒有無用的兵，只有無能的將」，不是怪基層員警不對，應該檢討領導階層，如何分工、規劃及帶領。

蘇貞昌坦言，社會大眾可以看到，這次年金改革過程暴力使用確實非常嚴重，怎麼可以讓不法之徒去打縣市長、打立委、打路過的人，這都需要檢討，既然事情發生了，應該追究當時狀況，做再好都要檢討，何況是做得不好？