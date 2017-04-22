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再斬蔣介石！建國工程隊：「告慰八田與一在天之靈」

2017-04-22  12:26

〔即時新聞／綜合報導〕台北市陽明山公園今早再發生蔣介石銅像遭破壞事件，警方已在現場蒐證並展開調查。先前數次破壞蔣介石銅像的獨派團體「台灣建國工程隊」發布聲明，強調此次的行動是要告慰八田與一在天之靈。

根據《蘋果日報》報導，聲明中直指蔣介石是228事件的元凶，也是世界公認的四大殺人魔之一，直到2017年竟仍讓蔣介石的銅像聳立在台灣，供人民膜拜，痛批這是在台灣人臉上烙下「民族恥辱」的標記。

建國工程隊表示，他們不想讓世人恥笑台灣是個是非不分、沒有公義的地方，因此持續斬斷蔣介石的首級，藉此讓世人明白，不是所有台灣人都願意接受這樣的恥辱，以及在黨國體制下苟且偷生。

此外，有鑑於日前統派人士斬首八田與一銅像，建國工程隊強調要以牙還牙、以眼還眼，把蔣介石的首級獻給台灣水利之父八田與一，以告慰他在天之靈。

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  • 位於陽明山上的陽明公園內蔣介石銅像，今發現遭人斬首，座身還遭潑紅漆、噴字。（記者陳恩惠翻攝）

    位於陽明山上的陽明公園內蔣介石銅像，今發現遭人斬首，座身還遭潑紅漆、噴字。（記者陳恩惠翻攝）

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相關關鍵字： 八田與一 台灣建國工程隊 蔣介石 蔣介石銅像
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標題：再斬蔣介石！建國工程隊：「告慰八田與一在天之靈」


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