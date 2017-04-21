八里污水廠還新北管？ 朱立倫：當然很好

2017-04-21 17:38

〔記者何玉華／新北報導〕八里污水廠之前把未處理過的污水排入大海，主管機關台北市衛工處因此被新北市政府重罰1200萬元，傳出北市衛工處已口頭告知新北市水利局，有意將八里污水處理廠還給新北市管理，新北市長朱立倫今天在市議會回覆市議員鄭宇恩詢問時表示，那只是衛工處的說法，認為台北市沒有這樣的政策。

鄭宇恩說，八里污水廠亂排廢水，對生態的威脅很嚴重，希望市府主動出擊，收回管理權，並按污水處理的比例向台北市政府要求相關經費。

朱立倫表示，台北市若有意把八里污水廠還給新北市管理，「當然很好」，不過，他認為台北市並沒有這樣的態度，因為在過去雙北會議已多次討論，台北市沒有這樣的政策，認為可能只是衛工處的說法，會再與台北市協調。

水利局長古沼格表示，民國86年接管啟用八里污水處理廠時，因為台北市下水道接管多，處理較多台北市的污水，行政院委託北市府代管、維護迄今，如今處理新北市的污水已達7成，由新北市管理很合理。

此外，市議員鄭戴麗香建議將八里污水處理廠更名為「水資源回收中心」，朱立倫認為這是一個正確的方向，古沼格表示，可向台北市政府建議、協調。