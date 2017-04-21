連署合格率僅1成9 洪陣營：特定候選人造假抄寫導致

2017-04-21 16:16

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中央今日公布候選人黨員連署查核結果，原本只公布六位候選人都達到三％連署門檻，但隨即查核結果數據遭人刻意流出，其中連署份數高達十二萬八千餘份的現任主席洪秀柱，有效份數只有二萬四千八百七十八份，合格率僅一成九，讓洪陣營極度不滿，下午由競選總幹事對外召開記者會質疑把資料外流人士的動機，並強調洪陣營的真實連署份數，是被特定候選人造假抄寫，造成連署重複的情況下而被剔除。

吳育仁表示，有人在未獲大家共識的情況下公布數據，可能影響選舉結果，因此洪辦必須表達嚴肅聲明。

他指出，根據選務單位的數據，總計七十二萬人連署，合格率只有二十五％，換言之，有十八萬六千一百二十人只連署一次，有二十九萬一千八百八十人總共重複連署了五十三萬三千八百八十次。

他並指出，某位候選人在特定縣市所連署的份數，竟然還超出該縣市的黨員數，這就是導致洪秀柱在該縣市所有真實連署變成無效。

他強調，洪陣營認真到各地連署，聘請三十多位志工處理連署信，如果有人用抄的方式，就讓洪秀柱實實在在的連署變成無效，「別人抄得越多，我們被刷掉的就越多」，「抄的候選人可能因此獲利」。

吳育仁還說，去年黨主席補選時，洪秀柱的連署份數與最後得票數的吻合度高達九成以上，他要告訴所有連署支持洪秀柱的黨員，就是因為別人的抄寫，才讓他們的連署淪為無效，向大家致歉。