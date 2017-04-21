公投法黨團協商沒人來 黃國昌怒嗆三黨

2017-04-21 14:41

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院內政委員會已於去年12月初審通過「公民投票法部分條文修正草案」，欲下修「鳥籠公投」門檻，全案交付黨團協商，至今未完成二、三讀。有鑑於公投法修正一拖再拖，時代力量今日中午召開黨團協商，結果親民黨團、民進黨團缺席協商不成，國民黨出席但與時力互嗆，立委黃國昌當場痛批，台灣國會運作已淪為世界國會的笑柄。

「今天這場協商是最荒謬的協商！」黃國昌表示，根據「立法院職權行使法」關於黨團協商的規定，先不管大家對法案內容有何評價，回到制度本來設計，一個月協商冷凍期過了就可以處理法案，結果到現在立法院的運作方式，即便過了一個月，負責召集協商的立委，若不召集協商，已在委員會完成審查的法案，還是不能交付院會處理。

黃國昌痛批，天底下有這麼荒謬的制度嗎？這到底是參考哪一個國家所制訂出來的。出席的國民黨立委黃昭順接話，「參考中華民國制度！」黃國昌繼續質疑，只要有立委不召集協商，就可以永遠凍結法案，怎麼會有荒謬的事情，這到底是誰做出的解釋。

黃國昌指出，「立法院職權行使法」規定從來沒這樣寫，立法院長蘇嘉全要出來主持公道，看到底是誰有這麼大權限，可以把法律解釋成這種畸形狀態，「莫名其妙地恣意解釋的結果，時代力量絕對無法接受。」

黃國昌更痛批親民黨，時代力量日前希望負責召委可以趕緊召開黨團協商的院會決議，竟然被親民黨拉下來要黨團協商，所以今天又變成要召開黨團協商，但親民黨卻不來出席，「那是在拉什麼意思！」

黃國昌怒嗆，親民黨根本是為了杯葛而杯葛、在打假球，會請院長直接召集協商，他更砲轟這筆帳要算清楚，會有這種荒謬的解釋，中國國民黨要負很大責任，讓台灣國會運作淪為世界國會的笑柄。黃昭順馬上回嗆，「幹嘛突然罵我！」黃回說，「我在罵中國國民黨，不是在罵你！」

國民黨首席副書記長林為洲則指出，國民黨團對「公投法」持開放態度，樂見能夠召開黨團協商，對公投法也持開放態度。立委黃昭順表示，立法院從這屆開始，許多法案審完突然被拉下協商，立法院不應該打假球，該送院會表決就表決。