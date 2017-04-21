民調：逾7成民眾支持台灣名義加入WHO

新台灣國策智庫發布民調，民進黨立委高志鵬、前總統陳水扁兒子陳致中都出席與會。（記者彭琬馨攝）

2017-04-21 12:34

〔記者彭琬馨／台北報導〕新台灣國策智庫今針對兩岸關係發布趨勢民調，其中有高達80.5％的民眾不滿意中國打壓台灣參與世界衛生大會的作法，同時有76.6％民眾表態支持政府應以台灣名義申請加入世界衛生組織。凱達格蘭基金會執行長陳致中批評，政府在外交政策上的做法太過保守，以台灣名義申請入WHO，即便無法一次成功，但至少會是個開始，呼籲政府外交政策應有所調整。

新台灣國策智庫與凱達格蘭基金會上午舉辦「兩岸關係與認同最新民調」記者會，會中除對美國總統川普上任近半年以來的兩岸關係調查外，也針對近期發生的事件進行分析。趨勢民調公司總經理吳世昌提到，調查顯示，有高達64.7％的民眾認為，中國無故拘捕李明哲的做法嚴重影響兩岸關係，且有45.4％的民眾不滿意台灣政府處理李明哲事件的方式。

同樣出席記者會的前總統陳水扁兒子陳致中表示，台灣民眾可以理解政府在外交政策上需要有一定模糊空間，但多數民眾支持政府應更積極表態，蔡政府的中國政策應向國人說明更清楚。

此民調調查時間為4月17至18日，訪問以電話進行，共完成1068份有效樣本，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點。