哇！蔡英文穿這樣 喊獨立中共也贊成？！
透過蔡英文穿著的色彩心理測驗，色彩專家分析了民眾對小英總統上任即將屆滿一年的觀感。（此為合成圖，本報資料照片）
〔記者楊久瑩／台北報導〕哪個顏色的小英總統，是你心目中的代表色？自由時報週末生活版「開運自己來」專欄特別企畫了蔡英文總統另類民調，令人訝異的是，灰暗無色彩的黑灰白三色，竟是蔡英文總統在民眾心目中主要的代表色，比例超過6成，色彩專家徐躍之得知民調結果後頻頻搖頭，憂心民眾對小英總統的領導感到茫然、不抱希望；他忍不住叨念：「小英總統，拜託，把那些灰黑色的衣服統統丟了吧！」
蔡英文總統上任即將屆滿一年，週末生活版特別企畫的街頭色彩民調，除了透過民眾對小英總統穿著進行色彩心理測驗，藉此剖析民眾對小英治國的觀感，基因色彩首創人徐躍之也為小英總統開出了色彩處方，要讓總統改頭換面、色彩能量上身。
「你最喜歡蔡英文總統穿什麼顏色的衣服？」民眾於街頭色彩民調中，依直覺選出看板中穿上11色西裝外套的蔡英文，這份於四月中旬進行的街頭民調，共有124位受訪者，男、女各半，其中，民眾「最喜歡」的顏色前三名分別是灰色（25％）、黑色（23.4％）、白色（12.1％）；「最不喜歡」的蔡英文穿著三顏色則分別是綠色（18.6％）、黃色（13.7％）與藍色（13.7％）。
蔡英文色彩民調 灰黑白3色逾6成
徐躍之指出，這個調查透過民眾「喜歡」的色彩投射，反應出民眾對總統蔡英文治國的觀感，令他驚訝的是，高達4分之1的民眾選擇了灰色，「情況不妙！」他說明，灰是黎明時刻、眾人皆睡的顏色，表示人們看不見希望、使不上力，顯然，民眾並不清楚蔡總統想給大家什麼，這是上任即將屆滿一年的小英政府該關注及反思的地方。黑色及白色，則分別代表了民眾對小英政府的政策感到不安、恐懼；以及，民眾雖能感受到小英政府想抓住什麼，卻空泛、看不到具體目標。
至於「不喜歡」的色彩，則反應了民眾對現階段小英總統的負面觀感，其中綠色代表的是親和力、無條件的給予，這顯示部分民眾體會不到小英總統的付出及親民的一面；不喜歡黃色則代表民眾對蔡英文政府的溝通能力失望，也代表小英政府無法清楚展現施政理念及方向；不喜歡穿藍色衣服的蔡英文，則代表民眾覺得小英政府不夠平穩、踏實。
蔡英文這樣穿！ 色彩處方助總統輕鬆治國
徐躍之分析，民眾最喜愛的蔡英文代表色前三名，其實就是蔡英文平日常穿的灰、黑、白三色，這反映了蔡總統內心保守、低調、求完美的個性，他建議習慣穿西裝外套搭配長褲的小英總統應該多善用女性特質，推動柔性領導，多穿裙裝，讓適合的色彩上身，「別再把自己當男人用了！」
徐躍之特別為小英總統推薦了黃綠色的開運裙裝及粉橘色的洋裝，希望小英總統善用女性總統的優勢，在色彩能量的加持下，施政如有神助。他還說，只要小英總統願意換穿粉橘色洋裝，「即使喊獨立，對岸也會義無反顧的支持呢！」徐躍之強調，這就是視覺影響感覺的莫大力量。
另外，民眾投票選出了最不喜歡的綠色及黃色，徐躍之卻建議蔡總統應該多穿，因為，這正是民眾覺得總統不足的部分，一來綠色是民進黨的基本色，二來綠色有助於拉近與民眾的距離，讓民眾感受到總統的付出；至於多穿黃色，則有助於溝通，讓小英政府的施政可以直通民心。
臉書「人生一二」主持人白老師則透過八字分析，秋天出生的蔡英文總統八字格局中「金」特別旺，屬遇強則強的格局，由於五行中的金特別多，為了讓金粹鍊的更純正、除去雜質，建議蔡總統可多穿粉紅色或紅色，有助去除治國的障礙物或困擾，增加影響力。
穿上黃色裙裝的蔡英文，比起穿上黑、灰褲裝更具親和力呢！（此為合成圖，基因色彩、本報資料照）
哇！好清新、俐落的小英總統，看起來真有魅力。（此為合成圖，基因色彩、本報資料照）
一起來投票吧！看看哪一個顏色的蔡英文，讓你最喜歡？（記者陳宇睿攝）
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