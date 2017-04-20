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WHA尚未收到邀請函？李大維兩度稱：非常不容樂觀
2017-04-20 13:06
外交部長李大維表示，台灣今年出席世界衛生大會情況非常不容樂觀（記者彭琬馨攝）
〔記者彭琬馨／台北報導〕世界衛生組織（WHO）將於五月底舉行第70屆世界衛生大會（WHA），我國至目前為止尚未收到邀請函，外交部長李大維上午受訪時語氣沉重的表示，今年情況「非常不容樂觀」，但外交部同仁還是會把握任何機會，奮戰到最後一刻，且友邦大多以低調方式協助台灣，因「高見不見得有好處」。
李大維上午出席巴拿馬共和國大使馬締斯閣下致贈勳章儀式後接受媒體訪問，由於去年WHA邀請函「遲到」，至網路報名截止的最後一天台灣才收到，今年的網路報名也即將在5月8日截止，外界關切台灣今年是否有機會出席世界衛生大會。
李大維受訪時罕見的嘆了口氣，語氣沉重的兩度表示，今年的情況「的確是非常不容樂觀」，雖然局勢發展未必是大家能掌握的，但外交部同仁還是非常努力的在跟當地政府進洽。李大維說，許多協助台灣的友邦都是鴨子划水在做事，因「有些是高調做不見得有好處」，至於結果如何應該很快就會知道。
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