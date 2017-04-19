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反年改「壯士」遇雨躲公投盟帳篷 氣度高下立判...

2017-04-19  14:19

〔即時新聞／綜合報導〕立法院外反對年金改革的抗議活動，因現場下起大雨，參與人數瞬間銳減。社運人士王奕凱在臉書PO文表示，部分反年改的抗議群眾遇雨竟跑去公投盟的帳篷裡躲雨，公投盟先前雖曾遭反年改者嗆聲、謾罵，卻依然拿出椅子讓他們坐著避雨。

王奕凱PO文指出：「反年改抗爭現場下起了大雨，先前拆公投盟又對人潑水喊反台獨的反年改人員，紛紛去跟公投盟借帳篷躲雨。雖然照他們邏輯，應該反台獨就不准用台獨的東西，但公投盟的大哥們還是讓他們躲雨，並拿椅子給他們坐。這就是氣度的不同，建國始終是為了更好的未來，而不是要持續受盡中國的欺負與壓迫。」

隨後，王奕凱補充：「我認為這意義是對的，公投盟建立的基地就像個國家，但是包容對立立場不同的人，而中國這國家始終是只願意給認同自己是中國的人去住。如果沒有自己的國家，那麼當下大雨（外在因素受難）、中華民國立法院也無法保護你自己時，你就沒有自己的立足跟保護之地。」

文末，王奕凱表示：「如果把台灣奉獻給所謂的中國霸權，而這中國始終有權決定誰可以留在這屋子內，而誰就應該被排除。台灣建國，成為一個多元包容的和平國度，才能真正守護在這土地上長年下來累積的多個民族，有個安身立命之地。」

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  • 突如其來的大雨，讓反年金改革的抗議群眾人數銳減，一部分的人甚至跑去向公投盟借帳篷躲雨。（記者王冠仁攝）

    突如其來的大雨，讓反年金改革的抗議群眾人數銳減，一部分的人甚至跑去向公投盟借帳篷躲雨。（記者王冠仁攝）

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