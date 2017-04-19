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桃園去年公告地價調幅34.56％ 議員罵聲連連

2017-04-19  12:41

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府地政局今天到市議會進行工作報告，去年桃園市公告地價調幅達34.56％，為六都第三，也成為多位市議員批評的議題；對此，局長陳錫禎說，市府的立場是公告地價比照公告現值每年調整，可以符合實際市場狀況，但多次行文中央都沒有回應，目前中央的立場是兩年一調，全案仍在立法院討論中。

陳錫禎說，目前已有立法委員主動提案，兩年一調，初審已經通過，但也有委員希望每年調整，目前兩案仍在討論，由於去年並未調整，未來無論是哪一種調整方案，明年都一定會調整，市府也在進行調整前準備作業。

市議員陳美梅說，去年11月開徵地價稅，由於漲幅過高，民眾抱怨連連，市府是否有改善方案；市議員黃傅淑香也認為，地價稅調幅過大，造成民怨沸騰，希望感受民眾負擔能力；市議員許清順說，他的朋友繼承祖先的土地，原本地價稅為42萬元，一口氣漲到84萬元，工廠的薪水根本無法負擔；市議員黃敬平也呼籲調整公告地價，要考慮民眾負擔狀況。

市議員劉茂群認為，桃園公告地價調幅六都第三，根本是搶錢；市議員萬美玲也要求市府要有同理心；市議員楊家俍也建議，即使中央未通過每年調整方案，市府可以公告每年預告調整方案，讓民眾心理有準備；市議員呂林小鳳也要求調整公告地價時要苦民所苦。

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  • 桃園市去年公告地價調幅達34.56%，造成地價稅大漲，各界反應不佳。（記者謝武雄攝）

    桃園市去年公告地價調幅達34.56%，造成地價稅大漲，各界反應不佳。（記者謝武雄攝）

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相關關鍵字： 公告地價 劉茂群 地價稅 桃園公告地價 陳美梅
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