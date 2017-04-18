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反年改抗議波及北一女 拒馬堵住校門「怎麼回家」？

反年改團體發動「夜宿圍城」行動抗議，台北市警方在立法院、行政院等政要機關外設置拒馬、蛇籠等阻絕器材。（記者劉信德攝）

2017-04-18  18:33

〔即時新聞／綜合報導〕為了抗議年金改革，監督年金改革行動聯盟今天開始在立法院、總統府周邊陳情抗議，而靠近總統府的台北市立第一女子高級中學也因此遭殃，校門遭拒馬堵住，讓北一女學生家長痛批，「這樣怎麼回家」。

立法院明天將審查年金改革中的「公務人員退休撫卹法草案」，反年改團體發動「夜宿圍城」行動抗議，大約有500、600人聚集在監察院外，台北市警方不敢大意，派出了2000餘名警力執行維安勤務，同時在立法院、行政院等政要機關外設置拒馬、蛇籠等阻絕器材。

根據《蘋果》報導，其中位於總統府附近的北一女也因抗議活動受到波及，拒馬堵住校門口，有北一女學生家長表示，北一女放學時間一到，就有2000多名學生要出校門，但拒馬間每次只有一人可以通過，「這樣怎麼回家」，更別說拒馬上還有刺。一般學生下課都走正門，側門很少開放，且側門狹小，難以疏散人潮。

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  • 位於總統府附近的北一女也因抗議活動受到波及，遭拒馬堵住校門口。（記者謝佳君攝）

    位於總統府附近的北一女也因抗議活動受到波及，遭拒馬堵住校門口。（記者謝佳君攝）

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