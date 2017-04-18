誇張！國民黨主席連署份數多出黨員數24萬
請假參選的國民黨主席洪秀柱，18日帶著12萬8888份連署書，登記參選黨主席。（記者張嘉明攝）
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席選舉候選人登記作業即將結束，在競選連任的國民黨主席洪秀柱下午完成登記後，共計有6位參選人，總共繳出72萬1581份黨員連署書，遠比具有黨權的合格黨員人數47萬8千餘人，足足多出24萬餘人，顯示候選人灌水或黨員重複情況嚴重。
洪秀柱坦承連署方式有問題
洪秀柱在登記後受訪時表示，連署制度的精神是對的、好的，目前的連署方式是有問題的，必須改正，因為既浪費人力也浪費時間，不如不要，但可以有更好的制度來取代，也就是採取電子化連署模式，這是未來黨應該要走的方向。
洪秀柱下午在青年軍助陣下，前往中央黨部完成候選人登記，在踏進大門前，她先在門口打破一個貼有「選舉綁樁」的黑色保麗容道具，象徵要打破國民黨的醬缸文化，在發表簡短演說後，她帶著12萬8888份黨員連署書，在眾人高呼「不走回頭路，改革要挺柱」的口號聲中完成登記。
洪秀柱在請假參選前，為了黨代表選舉辦法修正案爭議，與挺吳派中常委鬧得不可開交，她為此強調，今天有許多年輕人不願意坐壁上觀，要站出來加入國民黨陣容奮鬥，她不願意看到這些滿懷抱負的年輕人入黨後，「卻遭遇各種規範被任意修改，這種因人設事而改變制度，前面有無數路障，讓他們無法前行」，她無法接受。
洪秀柱意有所指地提及，國民黨必須奮起，一定要打破過去鄉愿、媚俗、自私、怯弱的陋習，這段日子國民黨面臨那麼多困境，有些人選擇裹足不前，留在原地，「有些人開始走向回頭路，認為那可能是會讓他們比較安心的起點」，她深深明白，如果全黨對自己沒有信心與方向，永遠無法得到人民信賴與信心，永遠沒有未來。
她並向年輕人喊話，這次所要選擇的領導人，「人格絕對比人脈重要，社會信賴度絕對比資產重要，知道如何提振士氣比口號重要，給年輕人開一條路比什麼都重要，更重要是無私奉獻，才能為黨開創未來。」
至於競爭對手郝龍斌、吳敦義都喊出第一輪投票過半數當選，洪秀柱說，參選人對自己有信心是好事，她也當然希望第一輪就過半，但最後還是要看520開票結果，她自己也一定有信心。
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標題：誇張！國民黨主席連署份數多出黨員數24萬
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