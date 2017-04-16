另有行程 ？柯P今晚突宣布不去「前瞻公聽會」

2017-04-16 20:43

〔記者何世昌／台北報導〕立法院明早將召開「前瞻基礎建設特別條例草案」公聽會，台北市長柯文哲原本表示將出席，並排定公聽會前接受媒體聯訪；但今晚8時，北市府媒體事務組突然通知，「市長原訂於明日08:50出席立法院公聽會，因另有行程安排，市長將不出席，由林欽榮副市長代表出席。」

對此北市府發言人劉奕霆表示，目前僅收到通知「另有行程」，但還不清楚行程為何，無法對外說明。

行政院推動總額逾8800億元的8年特別預算案，將擴大投資各縣市基礎建設，北市府提出總額878億元的9項計畫申請。但行政院本月5日核定名單，其中高雄市共提報2023億元，行政院核1821定億，核准比例高達9成；反觀台北市僅提報878億，至今核定金額仍是0元。

面對此結果，台北市長柯文哲10日受訪批評，綠營執政有「內線」；開議後，藍綠議員砲轟北市府未積極爭取，柯則說，前瞻計畫到現在為止，行政院都還沒有核定，最近都有找北市府去開會，當然會盡力爭取。

柯文哲昨日出席「2017世大運學生加油團國際教育融入課程嘉年華」，會後受訪時也表示，明日的公聽會，他還是會去，「總是表達一下想法跟看法。」未料，事隔一日，台北市長柯文哲突然透過媒體事務組宣布「另有行程安排」將不出席，由台北市副市長林欽榮代打。