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李明哲案未解決 呂秀蓮：對民進黨政府是嚴重扣分

2017-04-16  12:21

〔記者張議晨／台北報導〕我國非政府組織工作者李明哲在中國遭拘留多日，前副總統呂秀蓮今受訪時表示，李明哲案子若未順利解決，對民進黨政府會嚴重扣分，且後續恐會引發更大難題。她還呼籲海基會等單位一定要藉李明哲事件趕快重新建立SOP。

台灣和平中立大同盟今舉辦「和平中立與東亞變局學術論壇」，呂秀蓮會後受訪時表示，中國抓李明哲並非隨意抓，是要建立他（指中國）的模式，若要放他（指李明哲），只可以用他（指中國）信賴的人，但台灣是民主法治國家，當然要有自己的立場。

呂秀蓮說，中國會收押李明哲，代表若台灣還有更多可疑潛伏份子，也會有相對作法。海基、海協兩會應立即重新研擬SOP，既要合法也要能有效率解決問題。她也憂心，若李明哲案子沒有解決，對民進黨政府是嚴重扣分，且以後恐會有更多的難題，「民進黨政府應用大智慧，因應大時代的挑戰。」

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  • 前副總統呂秀蓮今受訪表示，李明哲案子若未順利解決，對民進黨政府會嚴重扣分，且後續恐會引發更大難題。（記者張議晨攝）

    前副總統呂秀蓮今受訪表示，李明哲案子若未順利解決，對民進黨政府會嚴重扣分，且後續恐會引發更大難題。（記者張議晨攝）

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