來台尋政治庇護 張向忠：18日赴陸委會申請

2017-04-15 19:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國異議人士張向忠跳機脫團，擬尋求政治庇護，對此陸委會表示，目前未接獲申請；張向忠則透過媒體表示，預計18日前往陸委會尋求庇護。

綜合媒體報導，張向忠來台旅遊卻脫團失蹤，旅行社第一時間已通報觀光局，也到派出所報案，不過目前仍無法掌握其確切行蹤。陸委會指出，目前尚未接獲張向忠提出政治庇護的申請，將持續與他聯繫，並依相關程序進行調查。

據《中央社》報導，張向忠表示目前在台灣有人協助提供居所，他預計17日前往拜會「台灣關懷中國人權聯盟」、18日赴行政院陸委會申請政治庇護。

現年48歲的張向忠曾因參加公民運動，在中國入獄3年。12日張向忠隨團來台旅遊，13日脫團失蹤，昨天（14日）他透過媒體專訪表示他受到李凈瑜救夫行動感召，要向台灣政府申請政治庇護。