獵雷艦聲納案 慶富：無中港澳廠商、產品或勞務參與
2017-04-15 15:41
慶富稍早發表聲明澄清，獵雷艦採購裝備，皆無中國、香港、澳門地區廠商，或其產品或勞務參與。圖為海軍永靖級獵雷艦。（資料照，記者王藝菘攝）
〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍計畫藉由「康平專案第二階段」，籌獲六艘新獵雷艦，但昨日卻傳出，該案得標廠商慶富造船，疑向香港公司簽訂聲納系統採購契約，有違國防部「不允許大陸地區廠商或其產品或勞務參與」採購規定之虞。對此，慶富稍早發表聲明澄清，該案採購裝備，皆無中國、香港、澳門地區廠商，或其產品或勞務參與。
慶富表示，慶富執行獵雷艦專案所採用聲納系統，包括PVDS聲納，係要由本案技術協力廠商美國洛馬公司進行採購，經查本獵雷艦專案採購裝備，皆無中國、香港、澳門地區廠商或其產品或勞務參與。
慶富也指出，有媒體報導指2014年4月28日，與香港公司簽訂聲納採購契約，但本案獵雷艦採購契約簽署日期為該年11月3日，與聯貸銀行合約簽署日為去年2月4日，與媒體引述時間不符。
慶富表示，慶富執行獵雷艦專案工程，皆依契約規定履約，專案正常執行中。
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