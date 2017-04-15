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詹啟賢爆黨魁選舉賄選綁樁 吳敦義：沒說清楚不道德

2017-04-15  11:28

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席參選人詹啟賢昨日爆料，指控這次選舉有賄選綁樁情形，並明確指出某縣市有黨代表給6萬元、青工10萬元、議員20萬元的價碼，另一位參選人吳敦義上午受訪時，雖然稱讚詹啟賢「很了不起」、「很勇敢」，但也暗批詹沒有提出具體指控、不道德，並連說兩次這對黨是一種「不負責任的影響」。

吳敦義表示，他覺得詹啟賢應該更勇敢、更具體的說出來，到底是那一個縣市與那些人賄選，否則這會讓外界誤會，目前6位國民黨參選人，除了詹以外，其他的人都是嫌疑人，「這很不道德」。

吳敦義意在言外的說，詹啟賢能夠揭出賄選，是很不了起、很勇敢的事，但如果沒有說清楚，會有負作用與反作用，讓所有的黨代表、青工會與縣市議員，全部遭到懷疑，到底是那一個縣市？

吳敦義接著還說，很欽佩詹啟賢的勇敢，但詹應該「更勇敢一點」，並連講兩次否則是對黨的形象產生一種「不負責任的影響」，並奉勸詹要仔細考慮，把所知道的事說出來，黨中央並應立即調查。

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  • 國民黨主席參選人詹啟賢爆料，指黨魁選舉在某縣市有賄選綁樁情形，另一參選人吳敦義今日表示，詹沒有提出具體指控「不道德」，且對黨是一種「不負責任的影響」。（記者劉信德攝）

    國民黨主席參選人詹啟賢爆料，指黨魁選舉在某縣市有賄選綁樁情形，另一參選人吳敦義今日表示，詹沒有提出具體指控「不道德」，且對黨是一種「不負責任的影響」。（記者劉信德攝）

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