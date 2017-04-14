路考肇事責任誰擔？公路總局：應考人有義務遵守規則
〔記者鄭鴻達／台北報導〕道路駕駛考照制度5月將上路。國民黨立委陳學聖等及汽車駕駛教育學會質疑，應考人在尚未取得駕照時上路應考，肇事所衍生的民、刑事責任如何釐清，應完善配套；公路總局回應，路考時應考人視為合格駕駛員，有義務遵守交通規則，並負起相關責任。
民眾長年詬病部分駕駛技術、習慣不良的駕駛人為「取得駕照不等於會開車」、「駕照用雞腿換」之「三寶，」為解決此亂象，交通部公路總局推動汽車駕照考試在筆試、場考後，5月1日起將增加道路考試項目，應考人須完成上述項目始得正式取得駕駛執照。
立委陳學聖質疑，公路總局聲稱一、二階試辦及格率66.5％，但這是選擇表現好的考生應考，有美化數據之嫌；第二，應考人須當天完成筆試、場試及路考，對應考人體力及精神壓力過大；第三，法令、配套不周全，若路考有肇事傷亡，民事、刑事責任如何釐清。
國民黨立委盧秀燕、黃昭順、呂玉鈴及民進黨立委陳素月等質疑，由於路考時學員尚未取得駕照，考照學員、陪考官、用路人，擔心上路後出車禍，是由考照者、陪考官還是政府來賠償，路考是世界潮流，但應有完善的配套，否則倉促上路，未來傷害難以彌補。
汽車駕駛教育學會理事長盧龍山認為，他們贊成路考，但也希望將法條修得更完善、安全，考驗員應有能力保障考生不出狀況，但公路總局的會議指出考驗員，在路考時不能指導考生，未來每年有20、30萬新手駕駛上道路考驗，若不慎肇事，恐一輩子賠不完。
交通部專門委員李昭賢指出，目前有9成多民眾支持路考的方向，交通部盤點國際規範，並奠基於當前考照基礎來接軌國際，試辦成效，顯示路考駕駛人違規、肇事率表現，會比一般駕駛好，而法律賦予通過筆試、場考駕駛人上路測驗，肇事責任也是各有其責。
交通部公路總局監理組組長陳聰乾表示，目前大家都不反對路考，而在人員方面，各監理所已有300多名合格考驗員，若加上駕訓班的話則有1000多名，均已經過50多場的訓練，以上路做監考作業，而考驗車輛也裝有監錄設備，若有爭議可作為責任釐清之用。
陳聰乾強調，一般有駕照的駕駛人若開車發生事故，不一定會有肇責，有無肇責是看違反法規與否，路考應考人有法律賦予上路的權利，視為合格駕駛，亦有義務遵守法規、負起事故責任，且車輛都有針對應考人、考驗員、財損等保險，只要不違規就沒責任。
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