北市防災頭套這樣戴 議員轟像詭異儀式

2017-04-13 12:48

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨籍台北市議員王鴻薇今表示，各區公所近2年花了40萬，大量添購地震防災頭套，過程中不僅沒告知消防局，雖有在里鄰工作會報上宣導，現場卻無人教學使用與保養方式，甚至有民眾頭套戴反，還疑似拍照交差了事，令人訝異。

王鴻薇今召開「防災亂花錢？防災頭套無專人教學，只叫里民拍照應付了事」記者會，並秀出1張有如「民間秘密結社行動」的照片，許多戴地震防災頭套的民眾，坐在椅子上，看起來超詭異。王鴻薇表示，助理日前去參加里鄰工作會報時，現場有人在發放防災頭套，公所拍完合照後，就請民眾拿下頭套，完全沒有人教導要怎麼操作。

王鴻薇也提到，她原以為頭套是區公所、消防局一同發放，沒想到消防局卻對這項採購案一問三不知，雙方防災不同調，防災效益如何發揮。另外，區公所採購的頭套，只通過甲醛、螢光劑檢驗，她質疑，區公所根本是在消化預算，防災功效有待釐清。

與會的北市民政局股長陳俊宇回應，區公所每年都會舉辦防災宣導與演習，並編列經費購置宣導品，加強民眾的防災意識，未來也會讓消防局知情，並教導民眾使用方法。

消防局表示，防災頭套是用於地震搖晃、疏散民眾時，防止掉落物砸中頭部，桃園市也有採購，日本則多為學校使用，平時不僅可當椅墊、兼具保暖功能，發生緊急狀況時，也可拿來用。