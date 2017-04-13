林全宣示搶救PM2.5 改善比率要達18.2％

2017-04-13 11:58

〔記者李欣芳／台北報導〕鑑於空氣污染嚴重，行政院長林全今天上午召開記者會宣示，政府要在未來2年半內，PM2.5年平均濃度改善比率要達18.2％，如能做到這樣的標準，相信台灣社會對空污的改善應該有感，政府並要達成空污紅色警戒站日數，改善比率達47％。

環保團體今年2月在台中、高雄兩地發起反空污大遊行，要求政府重視並解決空氣污染問題，鑑於反空污的重要性以及各界高度關注，政府展開「反空污」大作戰，林全上午在行政院院會後，率環保署長李應元、經濟部長李世光等人召開記者會，對外說明政府反空污的做法與決心。

林全表示，有鑑於空污並非環保署的單一問題，而是跨部會問題，也是全民關心的議題，因此政府有必要對外說明，提出中程改善方案，特別是中南部的空污，他曾經從桃園到屏東，發現一路黑濛濛。

林全指出，鑑於空污嚴重，民眾對政府改善空污的措施無感，因為污染源實在太多，例如發電廠、鍋爐污染、工業污染、移動污染源，二行程機車等，這一定要動員全部力量把污染源找出來，設定目標共同努力。

環保署為降低空污，計畫3年內淘汰二行程機車超過100萬台，裁汰一、二期柴油大貨3年8萬台；三期柴油大貨車加裝濾煙器，3年補助逾3.8萬台。另外，在節能減碳方面，經濟部逐步更新火力發電廠等設備，使污染排放接近天然氣排放標準。

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