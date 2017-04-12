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蔡英文：重大計畫絕對不是隨便做做

2017-04-12  18:02

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨中常會今天邀請行政院政委吳政忠報告「前瞻基礎建設之數位建設」，民進黨發言人吳沛憶會後轉述，總統兼任黨主席的蔡英文強調這些重大產業計畫絕對不適隨便做做，而是一連串從智庫開始為了執政所做的重大計畫。蔡英文也希望，後續執行可以能夠讓民眾了解，這個計畫與自己的生活習習相關。

蔡英文指出，前瞻建設基礎計畫如果做得好，可以替下個世代打下很好的基礎，執行面非常重要。整個前瞻建設基礎計畫是在選前，透過智庫進行很多政策討論後整合的成果。也許有些人會認為，為什麼民進黨一年之內可以推出「五加二」以及「前瞻建設基礎建設」這些重大計畫，質疑這是不是隨便做做，「絕對不是，這是一個一連串、為了執政所做的準備的重大計劃。」

「這個計畫的成敗，是要讓大家知道十年之後的生活，這些基礎建設和他們的生活有關。」蔡英文進一步表示，如果大家覺得這些計畫和生活一點關係也沒有，就不會覺得這是一件很重要的事情。或許現在無法體會，但如何讓大家能感受和十年後的生活息息相關，是一件非常重要的事情。也希望在後續執行的過程中，能夠強化這個面向。

蔡英文表示，我們也必須透過教育，讓各個世代不同的人，都能夠熟悉前瞻基礎建設計畫的內涵，並真正內化到生活當中，以此作為基礎，進一步深化創新。

據了解，台中市長林佳龍在會中表示，每個縣市的需求不一樣，希望中央可以多聽聽地方的聲音。

蔡英文也認同林佳龍的話，並表示，跟人最直接的接觸，其實是地方政府，所以讓地方政府扮演最重要的執行角色，如何透過中央地方協調整合，讓整體的國家資源做最有效的運用，後續的執行比前階段的規劃更重要，後續的執行才是真正考驗的開始。

蔡英文說，數位經濟的內容或許大家比較難懂，但還是要努力把數位建設的好處，讓社會大眾充分清楚了解。

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  • 吳沛憶轉述中常會內容。（記者蘇芳禾攝）

    吳沛憶轉述中常會內容。（記者蘇芳禾攝）

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