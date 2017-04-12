蔡英文：重大計畫絕對不是隨便做做
〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨中常會今天邀請行政院政委吳政忠報告「前瞻基礎建設之數位建設」，民進黨發言人吳沛憶會後轉述，總統兼任黨主席的蔡英文強調這些重大產業計畫絕對不適隨便做做，而是一連串從智庫開始為了執政所做的重大計畫。蔡英文也希望，後續執行可以能夠讓民眾了解，這個計畫與自己的生活習習相關。
蔡英文指出，前瞻建設基礎計畫如果做得好，可以替下個世代打下很好的基礎，執行面非常重要。整個前瞻建設基礎計畫是在選前，透過智庫進行很多政策討論後整合的成果。也許有些人會認為，為什麼民進黨一年之內可以推出「五加二」以及「前瞻建設基礎建設」這些重大計畫，質疑這是不是隨便做做，「絕對不是，這是一個一連串、為了執政所做的準備的重大計劃。」
「這個計畫的成敗，是要讓大家知道十年之後的生活，這些基礎建設和他們的生活有關。」蔡英文進一步表示，如果大家覺得這些計畫和生活一點關係也沒有，就不會覺得這是一件很重要的事情。或許現在無法體會，但如何讓大家能感受和十年後的生活息息相關，是一件非常重要的事情。也希望在後續執行的過程中，能夠強化這個面向。
蔡英文表示，我們也必須透過教育，讓各個世代不同的人，都能夠熟悉前瞻基礎建設計畫的內涵，並真正內化到生活當中，以此作為基礎，進一步深化創新。
據了解，台中市長林佳龍在會中表示，每個縣市的需求不一樣，希望中央可以多聽聽地方的聲音。
蔡英文也認同林佳龍的話，並表示，跟人最直接的接觸，其實是地方政府，所以讓地方政府扮演最重要的執行角色，如何透過中央地方協調整合，讓整體的國家資源做最有效的運用，後續的執行比前階段的規劃更重要，後續的執行才是真正考驗的開始。
蔡英文說，數位經濟的內容或許大家比較難懂，但還是要努力把數位建設的好處，讓社會大眾充分清楚了解。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 蔣友青婚宴照曝光！新娘背景大有來頭
- 這件事讓她理智線斷掉... 童仲彥嫩妹翻臉內幕曝光！
- 轉任教部次長 蔡清華未領研究計畫主持費
- 沒活動中心用地 潭子區里長拒絕鄰里調整
- 司改會議》陳瑞仁臨提變更議程 激怒瞿海源拍桌
- MLB》球速僅138公里 42歲日投依然宰制大聯盟（影音）
- 低薪好苦悶？全聯總裁：年輕人太會花錢....
- 世大運共演曲 資深音樂人帶腦麻兒創作
- 戲劇節目廣告置入太明顯 民視遭罰40萬
- 色檢嫖幼齒 寫悔過書換交保
- 剝削移工引負評 勞工局允檢視
- 「龍岡米干節」即將開跑 13、14日長街宴率先登場
- 撬車遇員警裝蒜 鄭男被查出偷大蒜
- 茄苳樹王棲地挖到湧泉 民眾驚喜
- 風波越燒越大！ 聯航總裁再道歉盼止火
- 亞裔醫師聘2組律師 恐向聯航提起訴訟
- 偏鄉小校老師組隊練龍鳳獅 學生指導拿第一
- 黨產會成立逾7個月 處理310件檢舉案
- 世界閱讀日到 邱鏡淳就「變身」.....
- 法拉利開進商場甩尾 戰鬥民族嗆：這是表演藝術！
- 白百何爆偷吃鮮肉男 調情到泰國送尪綠帽
- 高雄港破天荒開放鳳芸宮入港巡香 各國商船為媽祖讓道
- MLB》麥肯2分砲打破僵局 老虎驚險攻陷雙城
- 皮影戲館限定 「偶的傳人」徵藝生
- 得罪髮型師？林志玲雙頰澎風驚現肉包臉
- 中國H7N9延燒 西藏也淪陷
- 罹患睡眠呼吸中止症 腦中風風險多2倍
- Chaumet奇幻世界 時空平移巴黎─踏入會場宛如直達花都 頂級珠寶手繪草稿 盡顯精湛工藝
- 蔣友青去年早結婚 愛情長跑8年始終熱戀
- 地緣政治緊張升高 歐股漲跌互見
- 中職Live》桃猿vs.悍將
- 豬哥亮癌末作息正常 苦情台語老歌相伴
- 羽球》球后超級威！ 戴資穎星國超級賽直落二開紅盤
- 政大化南新村文資現勘 委員、官員驚艷
- 日職》經典賽後遺症？ 日媒指國家隊王牌失速
- 水庫解渴再等等 嘉南人工增雨效果有限
- 清水地熱勁好行巴士 最快暑假上路
- 軍機噪音擾民未獲補助 彌陀里長要求重測
- 高雄出生率6都最低 加碼生育津貼無效
- 台東青年志工中心辦培力課程
- 《中英對照讀新聞》Syrian children in state of ’toxic stress’, Save the Children says 「拯救兒童」說，敘利亞兒童處於「毒性壓力」狀態中
- 自由廣場》一例一休後的台大醫院現場
- 4/12重要財經新聞一覽
- 厭倦戲劇化人生 伊能靜一心拚第三胎
- NBA》超越洛夫 湯斯成灰狼單季新得分王（影音）
標題：蔡英文：重大計畫絕對不是隨便做做
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email