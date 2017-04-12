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立院外委會決議 政府應透過國際管道營救李明哲

2017-04-12  12:21

〔記者呂伊萱／台北報導〕多名朝野立委今在立法院外交委員會關切「李明哲案」，要求政府積極作為，更需有反制中國的對策。外委會並通過書面提案，要求外交部等部門透過國際友我政界及國際非政府組織的協助，盡全力營救李明哲。

立法院外交及國防委員會今邀請外交部、國安局與陸委會等相關部會，出席「川習會後我國外交與國安因應作為」專案報告並備詢，除「川習會」外，民進黨立委蔡適應、王定宇、劉世芳，國民黨立委許毓仁與時代力量立委林昶佐等多名朝野立委，均在質詢中對「李明哲案」表達嚴重關切，也提到政府目前的做法只會讓中國有恃無恐，呼籲政府不應切割人權議題和其他議題，更應有反制措施劇本，顯示國家保護人民的決心。

王定宇、吳焜裕與呂孫綾等人並發起書面提案，指出我國人權工作者李明哲於3月19日搭機由澳門入境中國珠海遭中國國安單位關押，迄今毫無音訊，但中國政府對我政府及家屬立即釋放李明哲、確保當事者法律及人權等要求「相應不理」，此案也引發國際社會關注。提案要求外交部及政府有關部門，應積極透過美歐友我政界、國會議員及國外NGO組織等管道，「就一切必要管道全力營救李明哲」。

外交部北美司副司長徐佑典表達意見說，希望後半段改為「要求外交部及相關部會配合陸委會」等文字，王定宇回應，相關部會就包含陸委會，原提案並無窒礙難行之處，最後照原案文字通過。

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  • 立法院外交委員會關切「李明哲案」，要求政府積極作為，更需有反制中國的對策。圖為外交部次長李澄然今出席立法院外交委員會，會前受訪。（記者呂伊萱攝）

    立法院外交委員會關切「李明哲案」，要求政府積極作為，更需有反制中國的對策。圖為外交部次長李澄然今出席立法院外交委員會，會前受訪。（記者呂伊萱攝）

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