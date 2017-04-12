駁柯P？前瞻計畫公聽會 林佳龍：機會是給準備好的人
2017-04-12 10:24
立法院經濟委員會12日召開「前瞻基礎建設特別條例草案」公聽會，台中市長林佳龍親自出席。（記者張嘉明攝）
〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院經濟聯席委員會今召開「前瞻基礎建設」第二場公聽會，討論水環境建設。受邀出席的台中市長林佳龍會前受訪表示，台中已經準備已久，「機會是給準備好的人」；對台北市長柯文哲日前指北市在前瞻建設補助尚不明朗是因「沒內線」，林佳龍則認為，這都是公開的資訊，相信台北市在前瞻計畫的五大建設中有其他強項，若台北市提出好的計畫，「我們中南部的縣市長一定全力支持柯P！」
林佳龍在會中發言時也表示，「水沒有顏色，水災來也不會分顏色」，地方的團結更容易得到中央支持，所以他極力邀請八位市籍立委共同爭取。
立院今召開第二場公聽會，台中市長林佳龍、桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安都親自北上出席表達意見。台北市派副市長林欽榮出席，新北市則是副市長葉惠卿出席。
林佳龍會前受訪強調「機會是給準備好的人」，台中市的治水已經自己展開，但經費不足得做很久，若目前柳川、綠川的整治有中央支持，就可做全流域治理，對台中來說是及時雨。
林佳龍也說，台灣存在城鄉差距問題，如大台北地區所有治水工程過去幾乎完成，台北市污水、雨水下水道建置幾乎達到百分之百，相較之下中南部治水預算相對不足，此次中央願意一步到位進行全流域治水，不只治水防洪，也考慮親水環境營造，是負責的作法。
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