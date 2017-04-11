李明哲案中國拒回應 張小月：將傷害台灣人民情感
〔記者林良昇／台北報導〕李明哲案延燒，陸委會主委張小月今特別召開國際記者會，除重申中國當局必須盡速公布李明哲案案情、並讓家屬探視外，也首度指出，相關消息顯示，李明哲現在可能在廣東、珠海，但因為並非官方訊息，所以無法證實。
陸委會今首度針對李明哲案召開國際記者會說明，張小月強調，中國在處理李明哲案，要給當事人正當的法律保障，並同意家屬探視，才符合普世的人權價值，國人的人身安全是政府處理本案一貫立場。
張小月指出，牽涉人民基本權利的案件，兩岸應早日溝通對話加以解決，應最優先處理，不應用政治理由，而對岸始終拒絕回應，我方要表達嚴重的抗議和不滿，中國不應漠視我們的訴求。
張小月表示，政府有獲知很多相關訊息，包括在國台辦召開記者會證實李明哲因國安因素被拘留前2天，政府就有獲知訊息，並跟李妻李凈瑜通知，目前也得知李明哲可能被關押在廣東、珠海但這並非對岸的正式管道通知，並無法證實。
對於國民黨政策會執行長蔡正元助理李俊敏介入此事，張小月表示，想要幫助李妻的人很多，但只有陸委會、海基會是具有權威性的正式管道，但其他管道無法查證，有些是混亂、矛盾，所以正式管道才重要。
張小月強調，兩岸本來就有官方管道存在，其他的民間方式都不是正式管道，訊息來源無法求證，李妻本人也是這樣認為，海基會、陸委會的管道才是正確管道，才能確認消息真假，呼籲對岸不要用任何其他理由讓事情複雜化。
對於是否透過第三國協助？張小月則說，政府處理此事是以希望李明哲早日回到台灣，用穩健成熟的方式，未來會跟李太太商量要用什麼方式處理。
張小月強調，如果中國還不趕快回應我方訴求，對台灣人民情感會有很大傷害，「為什麼這麼基本的訴求，都沒辦法告訴我們理由？」會讓台灣人民對中國方面產生疑慮。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 2018北市長選舉 柯P最強對手非「賴神」？
- 被童仲彥酸只會打麻將、靠爸 余筱萍反擊這樣回…
- 台南參訪 洪秀柱和老榮民握手 榮民：你哪位呀？
- 評李明哲案 柯文哲：中國沒人權觀念 很糟糕！
- 李明哲案 時力要外交部開國際記者會
- MLB》投手不會牽制 跑者挑釁動作笑翻球迷（影音）
- 女主播當眾揉一把 美乳冠軍險走光
- 加碼生育津貼無效嗎？高雄社會局說話了
- 沈春華減薪拚新視野 轉戰網路做直播
- 單飛很無力 木村拓哉棄SMAP後吐心聲
- 竊賊假關心身障老闆 7天摸走10萬元刮刮樂
- 愛犬遭車撞死 歐巴桑放火燒逾10車「陪葬」
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taipei District Court acquits 10 of 21 Sunflowers
- 打人警「3年查不到」 陳其邁要求追究
- MLB》本季最尷尬失誤 軟弱滾地球清空滿壘（影音）
- 機位超賣趕乘客下機 亞裔男遭強行驅離濺血
- 北韓碰一鼻子灰 中國貿易商奉令退回煤炭
- 獼猴遭夾斷雙腳 農業局將清查捕獸鋏
- MLB》化解0死滿壘0好3壞絕對劣勢 小熊奇蹟奪勝（影音）
- 教堂恐攻44死 埃及宣布緊急狀態三個月
- SuperJunior希澈 神童 藝聲 同台尬利特
- 占領行政院獲「不受理」 張之豪：應「全部」有罪或無罪
- 《謠言終結站》癲癇發作 掐人中沒有用
- 台電風力機組施工 龍門村民抗爭阻擋
- 土耳其南部傳大爆炸 多人受傷
- MLB》去年幫殷仔接飛球受傷 一朗曾用單手猛敲安打（影音）
- 有沒有在尊重人啊？ 16張「超邱動物圖」點開秒笑噴
- 推動閱讀奪下磐石學校 大成國中學生不減反增
- 毒草銀膠菊 攻陷彰縣170公頃土地
- 果粉看過來！ 蘋果直營店將落腳台北101
- 地獄廚神擁43億 不留兒女全因這件事...
- 華妃自曝醜照代言飛了 霸氣回應...
- 違停人行道喝咖啡 3輛千萬跑車吃罰單
- 韓民最愛美食 「炸雞」狂贏「炸醬麵」
- 竹北新月沙灣 新大象溜滑梯「水」啦
- 遭狂熱女粉拽下台 五角一拳揍爆對方胸部
- 明珠失色 竹崎親水公園破損嚴重
- 雄獅第一季營收55.6億元 創歷史同期新高
- 家屬怒控 警和盧妻套招
- 200萬賓士100元得標 精算後發現虧很大…
- 中市首所分區辦學 甲安埔社大揭牌
- 宏正3月營收年增3％
- 撇嫩妻和少女嘿咻 小爸爸輕判6月
- 崙背週六洋香瓜節 百桌美食、500份魯肉飯呷免驚
- 北市》疑溫差大下磁磚雨 大樓月內改善
標題：李明哲案中國拒回應 張小月：將傷害台灣人民情感
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email