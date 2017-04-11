李明哲案中國拒回應 張小月：將傷害台灣人民情感

2017-04-11 18:12

〔記者林良昇／台北報導〕李明哲案延燒，陸委會主委張小月今特別召開國際記者會，除重申中國當局必須盡速公布李明哲案案情、並讓家屬探視外，也首度指出，相關消息顯示，李明哲現在可能在廣東、珠海，但因為並非官方訊息，所以無法證實。

陸委會今首度針對李明哲案召開國際記者會說明，張小月強調，中國在處理李明哲案，要給當事人正當的法律保障，並同意家屬探視，才符合普世的人權價值，國人的人身安全是政府處理本案一貫立場。

張小月指出，牽涉人民基本權利的案件，兩岸應早日溝通對話加以解決，應最優先處理，不應用政治理由，而對岸始終拒絕回應，我方要表達嚴重的抗議和不滿，中國不應漠視我們的訴求。

張小月表示，政府有獲知很多相關訊息，包括在國台辦召開記者會證實李明哲因國安因素被拘留前2天，政府就有獲知訊息，並跟李妻李凈瑜通知，目前也得知李明哲可能被關押在廣東、珠海但這並非對岸的正式管道通知，並無法證實。

對於國民黨政策會執行長蔡正元助理李俊敏介入此事，張小月表示，想要幫助李妻的人很多，但只有陸委會、海基會是具有權威性的正式管道，但其他管道無法查證，有些是混亂、矛盾，所以正式管道才重要。

張小月強調，兩岸本來就有官方管道存在，其他的民間方式都不是正式管道，訊息來源無法求證，李妻本人也是這樣認為，海基會、陸委會的管道才是正確管道，才能確認消息真假，呼籲對岸不要用任何其他理由讓事情複雜化。

對於是否透過第三國協助？張小月則說，政府處理此事是以希望李明哲早日回到台灣，用穩健成熟的方式，未來會跟李太太商量要用什麼方式處理。

張小月強調，如果中國還不趕快回應我方訴求，對台灣人民情感會有很大傷害，「為什麼這麼基本的訴求，都沒辦法告訴我們理由？」會讓台灣人民對中國方面產生疑慮。