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新竹縣長債拉警報 計畫4年還款9.9億

2017-04-11  17:17

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣政府總負債從去年底破400億力拚迄今還有398億，其中因教育人事和建校硬體經費始終高居全年歲出總預算4成以上，所以財政依舊吃緊，1年以上的長債已突破45％的預警值，高達47.73％，逼近了債限，縣府因應行政院要求，已擬定4年、償還9.9億元債務的目標，進行整體債務改善。

「縣政府會不會破產？」、「新竹縣會不對倒？」這是很多新竹縣基層公務人員內心的隱憂，縣府財政處處長黃國峯斬釘截鐵說「不會」，只是大家必須共體時艱，努力開源節流，避免財政惡化。

財政處統計，新竹縣今年度1年以上的公共債務比率，因為歲入短少、歲出預算規模調降，已經突破前述預警值，逼近了50％的債限。

行政院因此在今年2月中來函要求縣府擬定「負債改善計畫及時程表」，縣府初步計畫將在4月中函報整體改善計畫內容和期程給財政部審查。

縣府的盤算是從今年起到民國109年為止，將分4年償還9.9億元的債務。為了籌措償債的款項來源，縣府除把年初宣布刪減的8項非法定社福支出，總共10億多元納入因應方案之1。

另用辦理住宅及商業區土地公告現值調整、調高房屋標準單價和地段率、招商開辦健康產業園區和外僑學校做地上權設定、標售縣有的非公用土地、BOT停8、對新竹市境內的縣有地辦理都更、以及爭取高鐵區段徵收的開發盈餘等，做為開源對策。

財政處表示，縣府目前的財政狀況雖然在全台處於後段班，但是薪資正常發放，加班、出差費也以平均3到4個月的速度作業核撥。

去年8月到12月所積欠的老人年金雖然一時還無力給付，否則立刻「直攻」債限天花板，但是從今年1月以後減半發放的老人年金，每個月4000多萬，如時在每個月第2週讓長輩鄉親領到，整體財政狀況算是在驚險中力持平穩，但不至於破產。

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  • 新竹縣因為竹北地區的人口不斷增加，導致學校1間間新建，教育的人事成本和硬體建設成本，年年都超過歲出總預算的4成，成為全國罕見現象。（記者黃美珠攝）

    新竹縣因為竹北地區的人口不斷增加，導致學校1間間新建，教育的人事成本和硬體建設成本，年年都超過歲出總預算的4成，成為全國罕見現象。（記者黃美珠攝）

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