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前瞻計畫掛零？ 柯文哲：會積極爭取

臺北市長柯文哲出席搖滾世大運記者會，和林易及四分衛、董事長等樂團邀請市民一起為世大運搖滾暖身。（記者林正堃攝）

2017-04-11  13:24

〔記者沈佩瑤／台北報導〕行政院日前公布前瞻計畫，其中台中市、台南市在軌道運輸項目全都被列入補助，但台北市補助狀況尚不明朗。市長柯文哲今受訪時表示，到現在為止，行政院都還沒有核定，會盡力爭取，並指出最近都有被政院找去開會，他相信最後應該會有一個整體規劃。

行政院推動總額逾8800億元的8年特別預算案，北市府提出總額878億元的9項計畫申請。多名國民黨市議員今早召開記者會指出，北市府提出的9項全摃龜，卻未見北市府積極爭取，或大動作向中央反應；質疑台北市長柯文哲是為了獲得總統蔡英文垂憐來禮讓連任市長，所以才不吭不響。

柯文哲今上午出席一起搖滾世大運招募記者會後，媒體問及議員質疑前瞻計畫裡，北市的核定率掛零，對此，柯文哲今受訪時指出，前瞻計畫到現在為止，行政院都還沒有核定，最近都有找北市府去開會，當然會盡力爭取，但到目前為止，行政院還沒有核定版。

外傳新北市長朱立倫有意邀他一起跟中央要錢，柯今未正面回應是否答應邀約，僅迂迴表示，每個縣市長都會儘量去爭取啦，但他認為最後行政院還是會整體規劃。

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