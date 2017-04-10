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李明哲妻：中國政府果真像掮客所說的綁匪集團

2017-04-10  20:09

〔記者邱燕玲／台北報導〕李明哲妻李凈瑜今晚發表「給台灣人民的一封信」，她表示，今天早上在機場遇到中國這樣赤裸裸不堪入目的小手段，她確實崩潰了。不只因為中國政府果真像掮客所說的綁匪集團一樣，也因為我國海陸兩會及國安單位在對岸的眼中，竟然連一個掮客的份量都不如。如果她繞過政府去接受一個掮客的條件，「我就是出賣了台灣的尊嚴」。

李凈瑜聲明全文如下：

李明哲被逮捕到今天已經23天了，縱然我強忍悲痛，縱然有這麼多人權團體和NGO朋友來協助我，縱然我已經對中國惡劣的法治狀況做了最壞的心理準備，縱然我對被拒絕登機和被拒絕入境北京已經做了沙盤演練，但是，今天早上在機場遇到中國這樣赤裸裸不堪入目的小手段，我確實崩潰了。

不只因為中國政府果真像掮客所說的綁匪集團一樣，也因為我國海陸兩會及國安單位在對岸的眼中竟然連一個掮客的份量都不如。如果我繞過政府去接受一個掮客的條件，我就是出賣了台灣的尊嚴。

我承認，我虛脫了。

我的先生李明哲在被失蹤狀態中，我的母親剛剛完成乳癌割除手術正在休養中，我的公公婆婆已經年邁也在驚慌中。我承認我真的非常孤單，非常孤立，非常孱弱。

請外界給我一兩天的休息時間，恢復體力。

我向各位報告，我會再站起來，絕不跟強權哀求，就像我曾經在台灣歷史中見識過的先賢先烈那樣，我必須戰鬥下去，我不會讓我先生為獲得自由而失去尊嚴，像狗一樣活未來的一生。中國再強大，也只能剝奪我們的生命與自由，但絕對粉碎不了我們的尊嚴。

只求苟活想要羞辱我們的人，請你們免了吧！

李明哲妻 李凈瑜 20170410

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  • 李凈瑜今晚發表「給台灣人民的一封信」，她表示，今天早上在機場遇到中國這樣赤裸裸不堪入目的小手段，她確實崩潰了。（資料照，記者王藝菘攝）

    李凈瑜今晚發表「給台灣人民的一封信」，她表示，今天早上在機場遇到中國這樣赤裸裸不堪入目的小手段，她確實崩潰了。（資料照，記者王藝菘攝）

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