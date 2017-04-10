黨產會：特偵組簽結中影案 似嫌率斷

2017-04-10 19:42

〔記者楊淳卉／台北報導〕國民黨2006年出售三中股權（中影、中廣、中視）時爆發「賤賣」疑雲，特偵組2016年以「查無不法」為由全案簽結。然而本報報導，近日有黨產會委員指出當時中影出售的價值恐被極端低估，黨產會發言人施錦芳今受訪時也表示，黨產會在中影交易案中看到荒誕不經的交易模式，特偵組簡單以查無不法簽結中影案，似嫌率斷。

施錦芳表示，黨產會對中影案後續調查範圍，包含在特偵組卷中發現中影交易時相關資產被嚴重低估的部分。其中，國民黨2006年出售中影前，中影股權價值評估僅以新世界戲院、中影文化城、八德路華夏大樓等3項資產的當期公告現值重估計價，再打八折的「調整數」去計算出中影公司的股權價值，算出每股60.8元至67.2元間，卻忽略了當時中影名下還有其他約10處不動產。

施錦芳指出，位在西門町六號出口的新世界戲院，在當期公告現值每坪僅150萬元，中投以31億元的金額出售中影82.56%股權，恐怕無法說服社會大眾。

施錦芳表示，中影交易案過程中，出現鑑價土地低估、房屋折舊減損，不合理的增減資等情形，也漠視中影出售時還有20億的資本公積，加上史無前例的付款方式簽約，黨產會在中影交易案中看到荒誕不經的交易模式，特偵組簡單以查無不法簽結此案，似嫌率斷。

施錦芳也說，中投用31億元賣82.56%中影股權，拿到莊婉鈞6億，莊再用中影資產貸款6億元支付交易的第二期款付給中投，剩下的款項，由郭台強以17億取得共約51%的中影股權。包含新世界戲院，中影文化城，八德路華夏大樓，還有20億資本公積加上各地不動產（價值約10億）的中影資產，就只換回一個在交易市場上令人摸不著頭緒，也不知何時會實現的「回算機制」，國有財產的損失，難道沒有人該為此負責？