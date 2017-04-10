賭爛情緒還在？ 郭正亮：北市民寧選柯文哲
2017-04-10 22:56
《美麗島電子報》4月6、7日委託戴立安針對台北市長選舉進行1對1民調，民調顯示，柯文哲仍然繼續領先群雄，甚至打敗朱立倫、賴清德。（圖擷取自美麗島電子報）
〔即時新聞／綜合報導〕立委郭正亮評論台北市長選舉最新民調結果，指出民進黨受困於執政不力，國民黨受困於空前內鬥，台北市民至今仍然充滿了2014年「寧選柯P、不選兩黨」的賭爛情緒；民調凸顯民進黨警訊。
《美麗島電子報》4月6、7日委託戴立安針對台北市長選舉進行1對1民調，民調顯示，柯文哲對上新北市長朱立倫為40.0%比37.6%，柯文哲對台南市長賴清德為35.2%比32.3%，柯文哲對立委姚文智為46.1%比17.3%，柯文哲對立委蔣萬安為46.2%比27.8%，柯文哲對前行政院長張善政為43.6%比28.1%。
綜合媒體報導，郭正亮今（10）日在《美麗島電子報》發表對於台北市長選舉最新民調結果的評論「台北市長民調凸顯民進黨警訊」，他指出，頗出乎意外的，儘管柯文哲的施政滿意度慘跌到21縣市首長的倒數第2，這次對比式民調的結果，柯的民調仍然繼續領先群雄，甚至打敗朱立倫、賴清德。
郭正亮認為，儘管柯文哲足以稱道的政績寥寥可數，弔詭的，相對於受創更重的民、國兩大黨，台北市民對柯文哲的失望，還遠不及對兩大黨的反彈；台北市民（尤其是20至39歲市民）眼看民進黨始終受困於執政不力，國民黨始終受困於空前內鬥，至今仍然充滿了2014年「寧選柯P、不選兩黨」的賭爛情緒。
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