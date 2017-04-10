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太陽餅被吃掉 蕭家淇這樣看323判決...

2017-04-10  16:50

〔即時新聞／綜合報導〕2014年太陽花學運期間曾發生「323占領行政院」行動，台北地院今宣判，被控煽惑罪的魏揚等8人無罪，另有11人因妨害公務或毀損公務罪遭判有罪，而時任行政院副秘書長的蕭家淇當時因為一句「桌上的太陽餅被吃掉了」，演變成為「太陽餅事件」，今日他表示對判決「沒有意見」。

根據《聯合報》報導，當時「323占領行政院」行動發生後，群眾闖進行政院辦公區，蕭家淇當時曾表示自己辦公桌上的太陽餅和蛋糕都被吃掉，引發網友熱烈議論，後來更有網友集資購買太陽餅，要請蕭家淇「吃餅」。

台北地院今日對「323占領行政院」行動者做出判決，蕭家淇今日受訪時表示，當時他擔任行政院副秘書長才第二天，在卸任後判決才出爐，是否有還他一個公道？蕭家淇低調地說，自己沒有關心此事，也沒有注意這些新聞，至於誰有罪誰無罪，蕭家淇認為應該請現任行政院回應較適宜。

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  • 蕭家淇今天低調地說，自己沒有關心此事，也沒有注意這些新聞。（資料照，記者張嘉明攝）

    蕭家淇今天低調地說，自己沒有關心此事，也沒有注意這些新聞。（資料照，記者張嘉明攝）

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相關關鍵字： 323攻佔行政院 太陽餅 蕭家淇
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