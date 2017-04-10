計畫赴中救夫 李凈瑜台胞證被註銷無法前往

李凈瑜預定搭乘今天下午1時的班機，直飛北京營救丈夫，卻傳出航空公司已經收到通知，稱「李凈瑜的台胞證已遭註銷」。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-04-10 10:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣非政府組織工作者李明哲遭中國以「涉嫌危害國安」為由逮捕，「被失蹤」已23天，李妻李凈瑜原定搭乘今天下午1時的班機，直飛北京營救丈夫。但海基會證實，李凈瑜的台胞證遭註銷，無法前往中國。

中國國台辦昨傍晚發布聲明表示，基於人道考量，海協會已於4月7日透過「台灣有關團體」和李凈瑜通報情形，並轉交李明哲給父母親和妻子的親筆信。但李凈瑜稍晚發表聲明回擊指，4月7日時某位「兩岸掮客」帶來一份影印本親筆信，字跡確實為李明哲所書寫，但內容絕對是在「非自由意志」之下配合寫的；這個管道也絕非正式管道。

李凈瑜表示，該位掮客一再強調，只要她乖乖低調配合，李明哲很快就會被釋放，但只要坐上飛機飛往北京投訴，廣東電視台馬上會播出李明哲的認罪影片。李凈瑜質疑，中國為何不透過公開合法的管道處理，卻私下向她威脅利誘？並且不承認相關供詞，也維持今天前往北京的計畫。

今天10時左右傳出，航空公司收到通知，稱「李凈瑜的台胞證已遭註銷」；協助聲援李明哲事件的邱伊翎當時表示，當事人並沒有收到這樣的通知，仍會前往機場櫃檯報到，屆時看航空公司如何向當事人說明。

海基會副秘書長兼發言人李麗珍稍後證實此事，表示李妻此行「應該是去不了了」，但也強調海基會人員會持續陪同。李麗珍說，海基會約在今天早上9時左右接獲通報，知悉中國公安部已通報內政部移民署，指李凈瑜的台胞證遭到註銷，航空公司也在10時前後收到相同通知。至於海基會是否會再正式發函給海協會要求說明？李麗珍僅回應再觀察後續狀況。