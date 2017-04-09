要黃國昌去當兵 時力：洪秀柱當過了嗎？
2017-04-09 15:17
時代力量黨主席黃國昌被洪秀柱嗆先去當兵，對此時力發言人李兆立反擊「所以洪秀柱當過了？」（資料照，記者王藝菘攝）
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席洪秀柱又和時代力量黨主席黃國昌槓上！洪秀柱今日諷刺黃國昌如果要談一中的憲法問題，「要不要重新當個兵啊？」似乎在暗酸黃因體檢狀況沒服兵役，對此時代力量發言人李兆立反擊「所以洪秀柱當過了？」
李兆立今日下午在臉書表示，其實他不太懂為何討論憲法要先去當兵，但他還是「讚許」洪秀柱的勇氣，因為她竟然想教導黃國昌有關憲法的問題，不禁讓他直呼「這實在太狂了！」
李兆立也提出自己的建議，他呼籲洪秀柱不要急著「越級打怪」，可以先去巨匠電腦進修一下電腦資訊技能，一步步慢慢前進。
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