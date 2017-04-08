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政府「拉美媚日來抗中」？ 綠委批郝：睜眼說瞎話

2017-04-08  16:21

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席參選人郝龍斌今表示，民進黨執政後，試圖「拉美媚日來抗中」，拿食安、經貿交換，但仍有可能淪為大國間「叫價的籌碼」，恐「賠了夫人又折兵」。對此，民進黨立委林俊憲表示，「郝龍斌睜眼說瞎話」，直指馬政府的親中政策，才是真正的「賠了夫人又折兵」。

林俊憲今於臉書撰文指出，郝龍斌認為，台灣目前是「拉美媚日來抗中」，未來恐賠了夫人又折兵，但「請郝龍斌回頭看看過去馬政府執政八年的親中政策」，使得台灣過度依賴中國的畸形經濟體，加上人才、資金、技術不斷外流，「這才叫賠了夫人又折兵」。

林俊憲表示，台灣的政策從來不是「抗中」，而是要「戒斷過去對中國的過度依賴」，重新打造一個健全獨立的經濟體，「不再受制於人」。

郝龍斌今上午於臉書撰寫「錯誤的兩岸政策，不但影響了兩岸關係，也讓台灣的外交關係和經貿關係，面臨連鎖性的錯誤」一文，直指民進黨執政後，企圖犧牲台灣的食安與經貿，大搞「拉美媚日來抗中」，但結果還是很有可能成為強權間「叫價的籌碼」，根本是賠了夫人又折兵」。他建議，台灣與中國、美國、日本應保持「友善關係」，爭取台灣最大利益，而非以為一通「川蔡電」，就是重大外交突破；他更直言，從甫落幕的「川習會」前後來看，僅見政府無能力、膽量，透過各形式，對美、中提出任一呼籲與說明，有的只是「蒼白無力的靜觀其變」。

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  • 民進黨籍立委林俊憲在臉書表示，「郝龍斌睜眼說瞎話」，直指馬政府的親中政策，才是真正的「賠了夫人又折兵」。（資料照，記者林正堃攝）

    民進黨籍立委林俊憲在臉書表示，「郝龍斌睜眼說瞎話」，直指馬政府的親中政策，才是真正的「賠了夫人又折兵」。（資料照，記者林正堃攝）

  • 林俊憲今下午就郝龍斌的臉書發文，撰文回擊。（圖擷取自林俊憲臉書粉專）

    林俊憲今下午就郝龍斌的臉書發文，撰文回擊。（圖擷取自林俊憲臉書粉專）

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相關關鍵字： 台灣 拉美媚日 林俊憲 經貿 賠了夫人又折兵 郝龍斌 食安
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