政府「拉美媚日來抗中」？ 綠委批郝：睜眼說瞎話
2017-04-08 16:21
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席參選人郝龍斌今表示，民進黨執政後，試圖「拉美媚日來抗中」，拿食安、經貿交換，但仍有可能淪為大國間「叫價的籌碼」，恐「賠了夫人又折兵」。對此，民進黨立委林俊憲表示，「郝龍斌睜眼說瞎話」，直指馬政府的親中政策，才是真正的「賠了夫人又折兵」。
林俊憲今於臉書撰文指出，郝龍斌認為，台灣目前是「拉美媚日來抗中」，未來恐賠了夫人又折兵，但「請郝龍斌回頭看看過去馬政府執政八年的親中政策」，使得台灣過度依賴中國的畸形經濟體，加上人才、資金、技術不斷外流，「這才叫賠了夫人又折兵」。
林俊憲表示，台灣的政策從來不是「抗中」，而是要「戒斷過去對中國的過度依賴」，重新打造一個健全獨立的經濟體，「不再受制於人」。
郝龍斌今上午於臉書撰寫「錯誤的兩岸政策，不但影響了兩岸關係，也讓台灣的外交關係和經貿關係，面臨連鎖性的錯誤」一文，直指民進黨執政後，企圖犧牲台灣的食安與經貿，大搞「拉美媚日來抗中」，但結果還是很有可能成為強權間「叫價的籌碼」，根本是賠了夫人又折兵」。他建議，台灣與中國、美國、日本應保持「友善關係」，爭取台灣最大利益，而非以為一通「川蔡電」，就是重大外交突破；他更直言，從甫落幕的「川習會」前後來看，僅見政府無能力、膽量，透過各形式，對美、中提出任一呼籲與說明，有的只是「蒼白無力的靜觀其變」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- MLB》陳偉殷敲安了！避免刷新大聯盟紀錄（影音）
- 敘利亞遭轟炸後慘狀！ 飛彈繞過掩體精準攻擊
- 《X戰警》「靈蝶」愛講大話 足球員男友怒斬3年情
- 無私奉獻 基市表揚14名績優社工
- 玩遊戲認識法令 高雄勞工局社區巡迴辦活動
- 紀培慧留英求愛 色情按摩店求生
- 不讓敦煌佛畫專美 他的壁畫主角是三太子
- 嘉義32.6度全台最高溫 大學生奉茶千杯助消暑
- 勾起人妻7年之癢 舊情人挨告要賠60萬
- MLB》首安+優質先發 陳偉殷繳生涯最棒開季（影音）
- 好市多「百億店王」在這！總部重視將再開一間
- 豬哥亮OO開很大 未到病房就先聽到...
- MLB》陳偉殷終於敲安 上一支台灣球員安打已是2年前
- 警嫖妓 在轄區被活逮
- 殺手送花和巧克力 菲23歲選美皇后下一秒遭射殺
- 偶像小戴手法 吳堇溦嘆難模仿
- MLB》陳偉殷6局好投 亞洲先發本季首勝到手
- MLB》去年開幕戰挨打 陳偉殷今奪6年來開季首勝
- 二階限水 桃園啟用15口戰備水井抗旱
- 南區家庭福利中心 揭牌
- 新AV女優因性慾強棄「勝利組」人生 下海任人操
- （影音）好殘忍！說好不Care大小 男一全裸女生秒打槍
- 被高中生肖想當舞伴 艾瑪史東親自回覆超暖心！
- 新北市5區漁會完成改選 三巨頭出爐
- 船公司沒人說明 乘客枯等怨連連
- MLB》陳偉殷臉書秀首安球 「感謝高教練的指導」
- 何來美著《台灣客家政治風雲錄》補地方史不足
- ELVA情史揭密 電力十足牽出12帥男
- NBA》沒有模仿朗佐 詹皇：我15歲就這樣投球（影音）
- 見異性就失去思考 哪些星座男人是「愛情傻瓜」？
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 US missile strike deepens rift with Russia on Syria
- 女陪酒收入高 渣男PO淫片最多賠20萬
- 社論》川習初體驗
- 桑布伊返鄉獻唱 族人、鐵粉冒雨相挺
- 李敏鎬送應援餐車 崔振赫男神交友圈超強大！
- 不一樣的校服！ 學童自己設計印製、還上網票選
- 張寗自畫像挺4月肚扮裸屍
- 伊能靜開直播談哈林 「沒緣分還是會互相尊重」
- 川習峰會》對台軍售 美不向中方讓步
- 證券行情表、證券表格
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：政府「拉美媚日來抗中」？ 綠委批郝：睜眼說瞎話
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分