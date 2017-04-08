馬來西亞看台灣 新南向盲點：只經營華人社群

2017-04-08 15:14

〔記者蘇芳禾／台北報導〕北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫日前批評台灣新台向政策，認為只有西進大陸才是台灣最好的機會。馬來西亞雪蘭莪州資訊科技與電子商務理事會執行長楊凱斌則表示，台灣的智慧城市規劃、科技產業、理工教育養成、各種產品在東南亞都很受到歡迎，只是目前新南向多還是與華人社會、僑界交往，若能打入伊斯蘭和其他宗教社群，會讓台灣跟東南亞的連結更緊密。

民進黨政府上台後，大力推動「新南向政策」，希望能減少台灣對中國的貿易依賴，民進黨中常會五日也邀請國策顧問總統府資政蕭新煌進行專題報告，總統蔡英文也特別點出報告中提到民間、公民社會可以在新南向扮演的角色。

楊凱斌目前所任職的資訊科技與電子商務理事會類似於台灣的「資策會」，他認為，小確幸的生活方式、電商、新創，是台灣切入東南亞的機會。

楊凱斌表示，東南亞人非常喜歡手機和三C產品，也喜歡在網路上購物、聊天、交朋友、看新聞，喜歡用臉書和instagram，例如印尼兩億多人口，不過網路下載量卻逼近中國，因此電商和新創產業都蓬勃發展，非常需要理工人才、程式工程師，這點台灣的教育養成很完整，又有科技產業鏈訓練，加上台灣的生活方式跟東南亞比較類似，學風自由，學費減免又可打工，教育產業會比中國大陸更具有吸引力，目前馬來西亞大約有七、八萬學生曾經來台留學，這些人都是台灣產品的潛在消費者，也是所謂的「知台派」，台灣已經有兩間國立科技大學積極招生。

除了電商和新創，楊凱斌也認為，台灣的生活價值和小確報很吸引東南亞的中產階級，例如台灣誠品就是東南亞遊客必來的朝聖點，歌手張懸在大馬演唱會的票都秒殺，台灣的設計、文化、小說書籍也都賣得很好；而東南亞的都市化過程中衍伸的各種問題，也讓台灣的智慧城市、Ubike、借還書系統成為取經對象，馬來西亞的雪蘭莪州最近也要整批引進台灣Ubike系統。

不過，楊凱斌也提到，台灣與中國大陸還是以經營華人社會和僑界為主，這是一個盲點，因為決定東南亞命運的最後還是穆斯林菁英，因此他建議，台灣學校在招生的時候，不要只招華人，也要招穆斯林學生，也要多跟東南亞各國的宗教社群連結，或是像澳洲國立大學（ANU）成立研究馬來/穆斯林社會的重鎮。

台灣最近瘋清真商品認證，希望打入穆斯林市場，楊凱斌也提醒，不要只是注重清真產品的認證所帶來的商機，而不清楚穆斯林社會所經歷的城市化之心理需求，比如說穆斯林社會的網紅及直播風氣之迅速崛起堪比大陸，並深深影響消費行為。