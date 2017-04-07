沱江軍艦2.0版定案 拉長加寬還裝劍二防空飛彈

沱江軍艦原型艦。（圖：軍聞社提供）

2017-04-07 10:20

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍沱江軍艦原型艦服役後，後續軍艦將分3批進行量產，第一批量產型軍艦已針對原型艦相關缺點進行改良設計。軍方官員今天指出，沱江軍艦的第一批量產型艦，會比原型艦拉長、放寬，為強化防空戰力考量，確定會裝配對空3D雷達以及艦射型天劍二型飛彈。

第一批量產型沱江級軍艦，軍方內部稱之為沱江軍艦2.0版，將生產3艘，軍方投入144億3444萬元經費，要在106到114年完成。海軍規劃在今年完成委外設計案，預定在今年4月30日前決標簽約。

根據軍方官員透露，第一批量產型沱江級軍艦，軍艦滿載排水量，將由原型艦的600噸增加為700噸，航速由原本的25到38節，改為大於30節；另在軍艦長度上，由原型艦的60.4公尺拉長為65公尺，寬度也由原型艦的14公尺放寬為15公尺，吃水深度由2.3公尺增加為3公尺。

官員說，由於量產型沱江軍艦拉長又放寬，艦上可容納人員也因此有增加的空間，原型艦為41人，量產型增為53人，在可增加進駐人力的調整下，軍艦上的鋪位空間也會隨之調整。

官員說，第一批量產型沱江級軍艦的重點，在於大幅強化防空作戰能力，原型艦主要配置雄二及雄三等兩型反艦飛彈，沱江軍艦2.0版則確定會配置艦射型天劍二型飛彈（海劍二飛彈系統），以及對空3D雷達。

軍方第一批量產型沱江級軍艦定案，將會拉長放寬，還要加裝天劍二型防空飛彈。圖為海軍司令部公佈的示意圖。（記者羅添斌翻攝）