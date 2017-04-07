防藍營杯葛年金改革 綠委動員清晨待命
包括行政院版、考試院版年金改革草案將於今日的立法院院會一讀付委。為防止國民黨團再搶占議場主席台，民進黨團今晨6時就動員幹部前往議場守候。（立委蘇巧慧提供）
〔記者曾韋禎／台北報導〕包括行政院版、考試院版年金改革草案將於今日的立法院院會一讀付委。為防止國民黨團再搶占議場主席台，民進黨團今晨6時就動員幹部前往議場守候。
由於立法院國民黨團上週五在「前瞻基礎建設特別條例草案」準備一讀時，就破天荒地搶占主席台。為避免國民黨團又杯葛年改，民進黨團昨日的幹部會議決議，黨團幹部須於今晨6時前往議場報到、不分區立委7時報到、其餘立委8時報到。
今晨6時不到，民進黨團的幹部們就紛紛在議場前集合。拔得頭籌的為段宜康，約5時40分就抵達；鄭運鵬表示，他快6時到，只是第6名。蘇巧慧還在6時拍了一張大合照。
這是民進黨團在本屆第3度早起動員。首次為去年7月22日的臨時會，為避免國民黨杯葛「不當黨產處理條例草案」及本年度國營事業預算案；再為去年9月30日，為確保大法官人事案的處理時程。
民進黨團總召柯建銘呼籲，年金改革是國民黨東山再起的機會之窗，既然前總統馬英九執政時期也期待改革，就應提出版本，下週付委後再一起討論；不能因為國民黨與場外的抗議團體談不攏而遲遲無法提出，整個黨團都「李來希化」，抗拒改革，淪為另類「希潮」，這絕不為台灣民意所接受。
他強調，民進黨不會等到4月底，也不會接受國民黨團透過召開一大堆公聽會來冗長拖延，這已經討論1整年了，打開電視都在討論年改，何須再召開公聽會？
他批評，國民黨不該把占領主席台當作唯一有效的工具，也不要因民進黨的策略性忍讓而得寸進尺；人民都期待年金改革，儘管衝突在社會，但解決在立法院、負責在民進黨，年金改革的序幕自此展開。
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