槓吳敦義 蔡正元：蔣介石在228犯了什麼「錯」？

2017-04-06 12:57

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨政策會執行長蔡正元下通令，要所有國民黨人員在蔣介石與228事件等歷史上只有1個標準答案，就是「蔣介石不是殺人兇手」，他還公開指控前總統馬英九未替蔣中正說公道話，前副總統吳敦義昨天表示，蔣在二二八事件中不可能百分百沒有犯過錯，「君子之過」應用公平公正角度來看。蔡正元今天公開質問吳敦義，蔣中正的「君子之過」是什麼「過」？

蔡正元昨在黨中央召開記者會，指往後國民黨各級人員，在二二八事件相關問題上只有一個標準答案，即蔣介石「不是二二八殺人兇手」，而是「保衛台灣的第一戰士」，是「令人尊重的老兵」；還要替蔣中正說公道話，不可保持距離，不能在有人攻擊蔣中正時沉默不語，做不到這些就沒資格擔任國民黨公職。

蔡正元還公開抨擊，馬英九日前受訪時稱蔣中正在228事件中有責任，這對蔣中正不公平，「沒有講公道話」。吳敦義昨受訪則回應，「我們都講公道話，他又砲轟馬英九幹嘛，沒有理由啊！」。

對此，蔡正元今天凌晨在臉書發文表示，他要公開請教吳敦義，「蔣介石在二二八事件有『君子之過』，請問是什麼『過』？又說不可能百分百沒有犯過錯，請問吳前副總統，你認為蔣介石在二二八事件犯了什麼『錯』」？