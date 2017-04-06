| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

槓吳敦義 蔡正元：蔣介石在228犯了什麼「錯」？

2017-04-06  12:57

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨政策會執行長蔡正元下通令，要所有國民黨人員在蔣介石與228事件等歷史上只有1個標準答案，就是「蔣介石不是殺人兇手」，他還公開指控前總統馬英九未替蔣中正說公道話，前副總統吳敦義昨天表示，蔣在二二八事件中不可能百分百沒有犯過錯，「君子之過」應用公平公正角度來看。蔡正元今天公開質問吳敦義，蔣中正的「君子之過」是什麼「過」？

蔡正元昨在黨中央召開記者會，指往後國民黨各級人員，在二二八事件相關問題上只有一個標準答案，即蔣介石「不是二二八殺人兇手」，而是「保衛台灣的第一戰士」，是「令人尊重的老兵」；還要替蔣中正說公道話，不可保持距離，不能在有人攻擊蔣中正時沉默不語，做不到這些就沒資格擔任國民黨公職。

蔡正元還公開抨擊，馬英九日前受訪時稱蔣中正在228事件中有責任，這對蔣中正不公平，「沒有講公道話」。吳敦義昨受訪則回應，「我們都講公道話，他又砲轟馬英九幹嘛，沒有理由啊！」。

對此，蔡正元今天凌晨在臉書發文表示，他要公開請教吳敦義，「蔣介石在二二八事件有『君子之過』，請問是什麼『過』？又說不可能百分百沒有犯過錯，請問吳前副總統，你認為蔣介石在二二八事件犯了什麼『錯』」？

廣告
  • 國民黨昨日舉行中常會，黨主席洪秀柱請假，由副主席林政則代理主持。會中，由政策會執行長蔡正元講述蔣中正貢獻。（記者方賓照攝）

    國民黨昨日舉行中常會，黨主席洪秀柱請假，由副主席林政則代理主持。會中，由政策會執行長蔡正元講述蔣中正貢獻。（記者方賓照攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 二二八事件 吳敦義 國民黨 蔡正元 蔣中正
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泡菜豬肉捲
電鍋菜✧豆瓣蒸草魚
養生補氣✧四神湯
酥脆雞腿排這樣煎！
轉寄

標題：槓吳敦義 蔡正元：蔣介石在228犯了什麼「錯」？


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月6日‧星期四‧丁酉年三月初十日
    市場動態
  • 五月帶媽媽遊關島抽iRobot
  • 媽祖加持 Acer推限量筆電
  • 法國女人的香氣秘密！
    • 更多市場動態 »
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.