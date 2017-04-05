新南向政策 小英:推廣民主價值、協助海外台商

2017-04-05 18:13

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨今天召開中常會，邀請總統府資政蕭新煌、政治大學東南亞研究中心執行長楊昊報告「新南向政策策略建議願景與藍圖」。發言人王閔生轉述，總統兼任黨主席的蔡英文指出，民進黨要更強化政黨外交的責任，台灣民主價值的推廣、協助海外台商組織網絡，黨都應該要有更重要的使命感，做為執政黨，民進黨應該是責無旁貸。

新南向政策專題研究小組召集人為總統府資政蕭新煌，成員包括：遠景基金會副執行長賴怡忠、遠景基金會董事陳牧民、政治大學東南亞研究中心執行長楊昊、台灣智庫國際事務部主任董思齊等人。

報告指出，政府部門長期以來欠缺強而有力的跨部會協調與整合機制，這也將使得新南向的理想充滿挑戰；此外，政府需特別謹慎留意「機會主義者」藉由新南向新政而投機竄起的現象。包括可能利用東南亞政商虛名資源來爭取台灣政府支持的利益團體、或者是近期開始出現針對東南亞新興市場都市化更新需求所發展出的投資集團或進行東南亞佈局與對台吸金的非法金融活動等

王閔生轉述，蔡英文聽完報告後表示，其中確實有一些沒有特別去思考的方向，她會請行政單位做為政策制定的重要參考，並儘速研擬具體的行動方案。

蔡英文也認為，報告書中提到民進黨應強化政黨外交的責任，台灣民主價值的推廣、協助海外台商組織網絡，黨都應該要有更重要的使命感，做為執政黨，民進黨應該是責無旁貸。

據了解，中常委高志鵬提到應該讓國會外交成為國會議員的正式責任，台中市長林佳龍則表示，需要地方政府做靈活的城市外交跟結合地方產業，並與中央協力，強化整體實踐南向的能量。

蔡英文也希望，相關單位能夠規劃機制、合作網絡，活絡台灣與各國公民社會的夥伴關係。