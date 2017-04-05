胡志強陪同下...郝龍斌領表參選國民黨主席
2017-04-05 15:23
國民黨主席選舉將舉行，副主席郝龍斌5日前往黨中央領表。（記者方賓照攝）
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉今天開始領表，前台北市長郝龍斌今天下午前往領表！
郝龍斌下午在競選總部主委胡志強陪同下領表。根據《聯合報》報導，郝龍斌表示，食安、年金改革議題，每位黨主席應該要說清楚立場，黨主席不僅要爭取黨內支持，更要爭取社會支持和認同，這樣對黨的發展才有正面意義。
郝龍斌表示，明天將在立法院召開食安公投連署記者會，若民進黨開放日本核災食品進口，會立刻向公投審議委員會送出連署書，要求食安公投。
郝龍斌今天領表。（記者方賓照攝）
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