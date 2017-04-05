花媽幕僚「肉身試車」 測試無人駕駛巴士反應

2017-04-05 14:31

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳菊曾被蔡英文總統形容有霸氣﹗陳菊的幕僚同樣銳不可檔，一段影片顯示，其辦公室副主任謝博任跟隨市府訪問團、參訪法國無人駕駛巴士時，謝博任大膽「肉身試車」，突然從路邊跑出並擋在巴士前，測試無人駕駛巴士反應，事後贏得團員一片喝采。

率團至歐洲考察的高雄市長陳菊，3日與法商Easymile、台商7starlake簽署合作備忘錄，期待導入無人駕駛小巴、參加十月在高雄舉辦的生態交通全球盛典。

隨團的高市議長康裕成則透過臉書，公布一段無人駕駛小巴的測試畫面，由陳菊辦公室副主任謝博任擔綱測試人員，從路邊突然跑入行進中的無人駕駛巴士前，看看巴士的反應，而巴士果然立刻停下，訪問團人員一陣驚呼。

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