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警察制服樣式將變更？ 內政部長：要改就改更好

我國警察制服沿用已近30年，最近傳出警政署有意變更制服樣式，內政部長葉俊榮對此表示，若要改變就要改得更好。（記者鄭鴻達攝）

2017-04-05  13:48

〔即時新聞／綜合報導〕我國警察制服沿用已近30年，最近傳出警政署有意變更制服樣式，引起民眾熱烈議論。有媒體報導指出，內政部長葉俊榮對此表示，若要改變制服樣式就要改得更好。

據《聯合報》報導，葉俊榮今天受訪指出，他並不清楚警察制服要變更樣式一事，但如果真要改就要改得更好。警政署長陳國恩也說，許多基層員警都有反應，希望能將制服變得更美觀、舒適，拋出這議題希望能讓大家討論與徵集意見。

報導也提到，現行的警察制服是從1988年6月15日警察節全面換裝，當年這套制服參考40多國的制服資料，還研究了色彩心理學，採用的藏青色給人穩重、嚴肅的感覺，而紫色給人感覺輕盈、敏捷，讓人聯想到高貴。

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  • 現行的警察制服是從1988年6月15日警察節全面換裝，當年這套制服參考40多國的制服資料，還研究了色彩心理學。（資料照，記者黃旭磊攝）

    現行的警察制服是從1988年6月15日警察節全面換裝，當年這套制服參考40多國的制服資料，還研究了色彩心理學。（資料照，記者黃旭磊攝）

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